ΙΣΑ: Ικανοποίηση για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας ιδιωτών ιατρών-ΕΣΥ

Newsroom 3

Υγεία

Ικανοποίηση για την -ύστερα από επανειλημμένες παρεμβάσεις- υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματός του εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αναφορικά με τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας συνεργασίας ιδιωτών ιατρών με το ΕΣΥ.

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση είναι προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισότιμη μεταχείριση των ιατρών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας συνεργασίας ιδιωτών ιατρών με το ΕΣΥ είναι μια κατάκτηση του ΙΣΑ που διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των ιατρών που αποτελεί πάγιο αίτημά μας. Ο ΙΣΑ είχε διεκδικήσει αυτή τη ρύθμιση καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλει και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, δίνοντας περισσότερες και ποιοτικότερες επιλογές στον ασθενή».

Ο ΙΣΑ διευκρινίίζει ότι ήταν ανέκαθεν υπέρ του διαχωρισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία. «Ωστόσο» συμπληρώνει στην ανακοίνωση, «από τη στιγμή που δόθηκε η δυνατότητα στους ιατρούς του δημόσιου τομέα να συνεργάζονται με τον ιδιωτικό, διεκδίκησε, στο πλαίσιο της ισοτιμίας και της δίκαιης μεταχείρισης, να υπάρξει και η αντίστροφη δυνατότητα: η συνεργασία ιδιωτών ιατρών με το ΕΣΥ. Μετά από διαβουλεύσεις και στενή συνεργασία, με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό κ. Μ.Θεμιστοκλέους, διεκδίκησε και πέτυχε αυτή τη ρύθμιση».

Η ανακοίνωση αναφέρει επιπλέον τα εξής:

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα συνεργασίας έχουν όλοι οι ενεργοί ιατροί, μέλη Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίτλο ιατρικής ειδικότητας σε ισχύ και διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, θεραπείας, επεμβατικών και χειρουργικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου, καθώς και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των νοσοκομείων. Η διαδικασία υποβολής αίτησης προβλέπει κατάθεση στην αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία του νοσοκομείου και εξέταση από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ., με την απόφαση χορήγησης άδειας να εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών. Η άδεια συνεργασίας έχει διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, και προβλέπονται διαδικασίες διακοπής ή ανάκλησης καθώς και κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.

Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των ιατρών καθορίζονται βάσει κατηγοριοποίησης πράξεων, καταβάλλονται από τον ασθενή ή μέσω του νοσοκομείου, ενώ για τη χρήση υποδομών και εξοπλισμού προβλέπεται πρόσθετη χρέωση υπέρ του νοσοκομείου. Η ΚΥΑ καθορίζει επίσης τις αρμόδιες αρχές ελέγχου για την τήρηση των όρων συνεργασίας, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπεται ανάκληση αδειών και χρονικοί περιορισμοί για νέα υποβολή αίτησης.

Ο ΙΣΑ παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της νέας ρύθμισης και βρίσκεται στη διάθεση των μελών του για παροχή διευκρινίσεων και περαιτέρω διεκδικήσεων για βελτίωση των όρων συνεργασιας, μετά την αποδοχή του αρχικού αιτήματος μας, νομικής υποστήριξης και καθοδήγησης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεργασίας.

