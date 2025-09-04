back to top
26.5 C
Athens
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025

Interamerican: Στρατηγική συνεργασία με την ΕΟΔ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών – Βίντεο

Newsroom 3

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Interamerican στηρίζει έμπρακτα την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ), ενισχύοντας την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και συμβάλλοντας στην ευρύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα φυσικών καταστροφών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Interamerican χρηματοδότησε την επισκευή του ιστορικού διασωστικού σκάφους RESCUE 1, που επιχειρεί στη Θεσσαλονίκη για περισσότερα από 20 χρόνια. Το σκάφος εξειδικεύεται σε αποστολές έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, ενώ συμμετέχει και σε επιχειρήσεις διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων και εντοπισμού αγνοουμένων σε παράκτιες περιοχές.

Με κοινό όραμα την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος, η Interamerican και η ΕΟΔ ενώνουν επίσης δυνάμεις για να δημιουργήσουν σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για θέματα φυσικών καταστροφών. Μέσα από ζωντανές εικόνες, πρακτικές οδηγίες και εύληπτη παρουσίαση, τα βίντεο αξιοποιούν τη δύναμη της οπτικής αφήγησης για να προαγάγουν την προετοιμασία, την υπευθυνότητα και τη συλλογική ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στα social media της ΕΟΔ, καθιστώντας τη γνώση άμεσα προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες και ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης.

Η Ευρυδίκη Κατσουλάκη, επικεφαλής του τμήματος Επικοινωνίας & CSR του Ομίλου, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Μέσα από στοχευμένες συνέργειες και δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και άμεσης ανταπόκρισης, ο Όμιλος επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στη θωράκιση της κοινωνίας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

Παράλληλα ο Γιάννης Παπαστάθης, Πρόεδρος της ΕΟΔ, συμπλήρωσε: «Η συνέργειά μας με την Interamerican αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πως η έμπρακτη συνεργασία μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Σε μια εποχή που οι κλιματικές προκλήσεις δοκιμάζουν καθημερινά τις τοπικές κοινωνίες, η ένωση των δυνάμεών μας για την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης στους πολίτες είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους όλων των μελών μας την Interamerican για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξη που παρέχει στην Ομάδα μας, μια στήριξη που μας επιτρέπει, σαν εθελοντές, να εκπληρώνουμε τον καταστατικό μας σκοπό: την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος».

Πρωτοβουλίες όπως αυτή, καταλήγει η ανακοίνωση της Interamerican, αναδεικνύουν τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που αντέχει, εξελίσσεται και δεν μένει αμέτοχη στις προκλήσεις της εποχής.

