INTERAMERICAN: Mε σταθερό βήμα στον διάλογο για το αύριο στο Delphi Economic Forum X

Η INTERAMERICAN, κορυφαία εταιρεία στην παροχή καινοτόμων λύσεων ασφάλισης στην Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ασφαλιστικού Ομίλου Achmea, συμμετείχε ενεργά και υποστήριξε ως Silver Sponsor το Delphi Economic Forum X, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από την πρόληψη στην υγεία, τη βιωσιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων. Με ιστορία που ξεπερνά τα 55 χρόνια και με ισχυρή δέσμευση στην καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα, η INTERAMERICAN εκπροσωπήθηκε από ανώτατα στελέχη του Ομίλου Achmea, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη.

Με ουσιαστική παρουσία σε τρία διακριτά πάνελ, η INTERAMERICAN και ο Όμιλος Achmea ανέδειξαν τον ρόλο τους ως ενεργοί συνομιλητές στις συζητήσεις που διαμορφώνουν τις νέες προτεραιότητες για μια ανθεκτική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum X. Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, συμμετείχε στο πάνελ “Promoting Future Health by Building Sustainable Health Systems”, προβάλλοντας την αξία της πρόληψης ως μοχλού μετασχηματισμού για τα συστήματα υγείας και ως βασικού πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας. Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο CEO του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Βασίλης Αποστολόπουλος και η Chairwoman & CEO της NN Hellas Φιλίππα Μιχάλη. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Σακκάς, Health Editor, Το Βήμα.

- Advertisement -

Ο Willem Van Duin, πρώην CEO και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Achmea, συμμετείχε στο πάνελ “Responses to Polycrisis”, στο πλευρό διακεκριμένων προσωπικοτήτων όπως οι Yanis Ben Amor (Columbia University), Alexander Cooley (Columbia University) και Nina Gregori (European Union Agency for Asylum), υπό τον συντονισμό του Κωνσταντίνου Τσαλακού, Editor in Chief, Οικονομική Επιθεώρηση, αναλύοντας πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να σταθούν αποτελεσματικά απέναντι στη διαρκή αβεβαιότητα, εντοπίζοντας παράλληλα ευκαιρίες εξέλιξης και προσαρμογής. Η τοποθέτησή του προσέδωσε μια διεθνή και εμπεριστατωμένη οπτική στις σύγχρονες προκλήσεις της πολυκρίσης.

Η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader της INTERAMERICAN, συμμετείχε στο πάνελ “The ESG Spectrum: Balancing Growth and Societal Impact”, με τους Αντώνη Αντωνιάδη (SOL Crowe Advisory) και Γεωργία Πετροπούλου (JTI), υπό τον συντονισμό του Γιάννου Γραμματίδη, Partner, Bahas, Gramatidis & Partners. Η κ. Ελευθερίου ανέδειξε τη σημασία της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών και κοινωνικών αξόνων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ως μοχλό για ουσιαστική ανάπτυξη με θετικό αποτύπωμα.

- Advertisement -

Στο Delphi Economic Forum X παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Rene Scholten, Chief Financial Officer (CFO), η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer (CCO), καθώς και ο Πάνος Κούβαλης, Chief Operations Officer (COO), ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου Achmea και της INTERAMERICAN στον θεσμικό διάλογο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιάννης Καντώρος:

«Η συμμετοχή μας στο Delphi Economic Forum αντανακλά τη δέσμευση της Interamerican να συμβάλλουμε ενεργά στον διάλογο για το μέλλον – της υγείας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας. Σε μια εποχή πολυδιάστατων κρίσεων, πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση λύσεων με θετικό αποτύπωμα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Με τη στρατηγική της παρουσία στο Delphi Economic Forum X, η INTERAMERICAN επιβεβαιώνει τη διαρκή της δέσμευση για ουσιαστική συμβολή στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το αύριο – με προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.