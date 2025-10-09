back to top
22.4 C
Athens
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές στο επίκεντρο του νέου workshop του ΣΕΤΕ

Newsroom 3

Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της ψηφιακής του πρωτοβουλίας SETE Digital Workshops, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) διοργανώνει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ασφάλιση επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές: Πλαίσιο και καλές πρακτικές».

Η εκδήλωση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον επιχειρηματικό και ασφαλιστικό κόσμο, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου διαλόγου γύρω από τη νέα νομοθεσία για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών.

Την έναρξη του workshop θα κάνει η Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια του ΣΕΤΕ, παρουσιάζοντας το πλαίσιο και τον σκοπό της πρωτοβουλίας, που στοχεύει στη διάχυση γνώσης και πρακτικών εργαλείων για τη θωράκιση των επιχειρήσεων έναντι φυσικών κινδύνων.

Στη συνέχεια, η Εύα Βαρουχάκη, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Διεθνών Σχέσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), θα αναλύσει το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη νέα υποχρεωτικότητα ασφάλισης. Τον λόγο θα πάρει ο Ερρίκος Μοάτσος, μέλος του ΔΣ της ΕΑΕΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, ο οποίος θα παρουσιάσει τα πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Αμέσως μετά, ο Σπύρος Ρινακάκης, Senior Associate στη Your Legal Partners, θα θέσει ένα κρίσιμο ερώτημα: «Η υποχρεωτική ασφάλιση: βάρος ή ευκαιρία;»

Το workshop θα ολοκληρωθεί με μια παρουσίαση εμπειριών από τον Όμιλο Mitsis Hotels, έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς ομίλους της χώρας.

Οι Σταύρος Βλάχος (General Manager, Mitsis Rodos Maris), Ευαγγελινός Ευαγγελάτος (General Manager, Mitsis Rodos Village) και Μανώλης Παπαχαριδήμου (Audit–Payable Accounts Manager) θα μεταφέρουν πρακτικά παραδείγματα διαχείρισης κινδύνου και ασφάλισης, αποδεικνύοντας ότι η πρόληψη και η ασφαλιστική θωράκιση αποτελούν σήμερα αναγκαία συνιστώσα της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τουρισμό.

Η εκδήλωση του ΣΕΤΕ επιδιώκει να συνδέσει την πολιτική, τη νομική και την επιχειρηματική διάσταση της ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, ανοίγοντας τον δρόμο για διάλογο ανάμεσα στην τουριστική βιομηχανία και την ασφαλιστική αγορά.

Δηλώσεις συμμετοχής

