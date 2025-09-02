Η. Τσολάκης: 368 δράσεις σε 6 χρόνια αποδεικνύουν ότι η παρουσία της ΠΟΑΔ είναι απαραίτητη

Σε δήλωση ενόψει των εκλογοαπολογιστικών εργασιών και της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) προέβη ο πρόεδρός της Ηλίας Τσολάκης.

Στη δήλωσή του αναφέρει:

Η ΠΟΑΔ όπως κάθε συνδικαλιστικό θεσμικό όργανο εκπροσώπησης επαγγελματικών ομάδων βάσει του καταστατικού της διενεργεί εκλογοαπολογιστικές διαδικασίες συγκαλώντας την Γενική της Συνέλευση, καλώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους της πανελλαδικά και ανάλογα με την δυναμική του κάθε πρωτοβάθμιου οργάνου της οι εκλέκτορες συνεδριάζουν για την εκλογή της επόμενης διοίκησης της.

Η ΠΟΑΔ ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες που υφίστανται βάσει του Νόμου περί συνδικαλιστικών οργάνων αποτελεί και το μοναδικό πανελλαδικά δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Εγγράφει μικτά συλλογικά πρωτοβάθμια όργανα, Συλλόγους και Σωματεία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών πανελλαδικά με μέλη τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες ,Μεσίτες Ασφαλίσεων και Συντονιστές Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Οδηγός μας εδώ και σαράντα χρόνια είναι η αγαστή συνεργασία με τα Μέλη μας και οποιαδήποτε αιτήματα εγγραφής φυσικών προσώπων Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έρχονται στην ΠΟΑΔ κατευθύνονται προς το τοπικό Σωματείο ή Σύλλογο που ανήκει ο συνάδελφος μας.

Σκοπός της ΠΟΑΔ με τις δράσεις της είναι η ενδυνάμωση των τοπικών σωματείων πανελλαδικά με την εγγραφή νέων μελών και την υγιή πορεία τους στο μέλλον.

Η ενσυναίσθηση της ευθύνης που φέρουμε προς τα Μέλη – Σωματεία, μας δεσμεύει να εργαζόμαστε καθημερινά προς όφελος τους.

Δράττοντας της ευκαιρίας τονίζουμε ότι η ΠΟΑΔ ποτέ δεν υποβάθμισε τον ρόλο κανενός οργάνου εκπροσώπησης επαγγελματικής «συνδικαλιστικής» ομάδας της αυτής δραστηριότητας και ποτέ δεν συνέβαλε διχαστικά ώστε ο επαγγελματικός μας χώρος να υποβληθεί σε περιττά σχόλια και αντεγκλήσεις. Αναγνωρίζουμε οποιονδήποτε συμβάλλει στην άνοδο του κύρους του επαγγέλματος μας, ο κατακερματισμός του δεν ωφελεί κανέναν.

Η ομάδα διοίκησης της ΠΟΑΔ καθημερινά ενημερώνεται και ακολουθεί με σύνεση και λογική όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε να μην βρεθεί ποτέ απολογούμενη για δράσεις και δηλώσεις που δεν πληρούν τα κεκτημένα μας δικαιώματα αλλά και απο το καταστατικό μας δεσμευτικούς κανόνες λειτουργίας. Η ομαδική συνεργασία των Μελών του ΔΣ, η πλειοψηφική απόφαση όλων των πεπραγμένων μας και η παραδοχή των Μελών μας για το αποτέλεσμα των πράξεων του είναι η ικανοποίηση που λαμβάνουμε καθημερινά.

Οδηγούμε ένα άρμα το οποίο απο την δημιουργία του προσφέρει υπηρεσίες και θα συνεχίσει να προσφέρει όσο υπάρχει η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα.

Κληρονομώντας την εμπειρία δεκάδων προγενέστερων άξιων ανθρώπων που υπηρέτησαν την ΠΟΑΔ δεσμευτήκαμε να υλοποιήσουμε την μετάβαση της σε καλύτερες ημέρες για όλους.

368 δράσεις προς όφελος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης τα τελευταία ΕΞΙ χρόνια αποδεικνύουν την απαραίτητη παρουσία της ΠΟΑΔ στα δρώμενα της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Οι εκλογοαπολογιστικές εργασίες και η Γενική μας Συνέλευση θα ακολουθήσουν την ίδια λογική που εδώ και έξι χρόνια ακολουθούμε ανελλειπώς, θα βρισκόμαστε κάθε φορά κοντά σε ένα απο τα Σωματεία μας Μέλη αναπτύσσοντας τους δεσμούς που μας κρατάνε γερά ενωμένους.

Η νέα μας θέση για την επόμενη τριετία είναι μια

Π – ροσθέτουμε Υπεραξία

Ο – ριοθετούμε Κανόνες

Α – ποφασίζουμε Συλλογικά

Δ – εκδικούμε Κλαδικά