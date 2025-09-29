Η ΠΑΡΟΝ φέρνει τον «Πελάτη του Μέλλοντος» στο σήμερα – Καινοτόμο σεμινάριο για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου με δράση και ΤΝ

Η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη γνώση συναντιούνται για να δημιουργήσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον του αύριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΠΑΡΟΝ εγκαινιάζει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πέντε σεμιναρίων με τίτλο: «Από τον πελάτη της σύστασης στον πελάτη του μέλλοντος – Σύγχρονη ανάπτυξη χαρτοφυλακίου με δράση & τεχνητή νοημοσύνη».

Το πρόγραμμα στοχεύει να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες του κλάδου στη μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης μέσω συστάσεων, σε μια πιο δομημένη και αποτελεσματική μεθοδολογία που ενσωματώνει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η φιλοσοφία της ΠΑΡΟΝ συνοψίζεται σε τρεις πυλώνες:

Τεχνολογία ως εργαλείο: οι ψηφιακές εφαρμογές υποστηρίζουν την καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα.

Άνθρωπος ως ψυχή: οι σχέσεις και η εμπιστοσύνη παραμένουν η βάση κάθε συνεργασίας.

Εκπαίδευση ως κλειδί: η γνώση μετατρέπει τον συνεργάτη σε ηγέτη.

Σύμφωνα με την εμπορική διευθύντρια της εταιρείας Χριστίνα Φυτέα, το νέο σεμινάριο φιλοδοξεί να αποτελέσει «γέφυρα ανάμεσα στην παραδοσιακή ασφάλιση και στις προοπτικές του μέλλοντος, όπου η καινοτομία δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά τον ενδυναμώνει».

Με αυτή την πρωτοβουλία, η ΠΑΡΟΝ στέλνει σαφές μήνυμα: η εξέλιξη της αγοράς προϋποθέτει στρατηγική, τεχνολογική ενίσχυση και συνεχή μάθηση, ώστε οι συνεργάτες να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αύριο.