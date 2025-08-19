back to top
28.1 C
Athens
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Η Ορίζων Ασφαλιστική και η πρόκληση της επιχειρηματικότητας

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Λοιποί κλάδοι

Η επιχειρηματικότητα είναι μια απαιτητική διαδρομή που απαιτεί από τον επιχειρηματία να επενδύσει σημαντικό προσωπικό χρόνο και κόπο. Ωστόσο, η καθημερινότητα συχνά επιφυλάσσει απρόοπτα που μπορούν να εκτροχιάσουν την πορεία μιας επιχείρησης, από μικρά προβλήματα μέχρι σημαντικές κρίσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ορίζων Ασφαλιστική, με πάνω από 60 χρόνια παρουσίας στην αγορά, εμφανίζεται ως ένας σύμμαχος που μπορεί να στηρίξει τις επιχειρήσεις απέναντι στις αβεβαιότητες. Η εταιρεία έχει εστιάσει στην παροχή ευέλικτων και προσαρμοσμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων, καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες των επιχειρηματιών, ώστε να προστατεύονται τα όσα έχουν καταφέρει με κόπο.

- Advertisement -

Η σημαντικότητα μιας σωστής ασφάλισης για τις επιχειρήσεις γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, καθώς οι κίνδυνοι που καλούνται να διαχειριστούν πολλαπλασιάζονται και αλλάζουν μορφή. Με τα προγράμματα της Ορίζων, οι επιχειρηματίες έχουν την ασφάλεια και τη σιγουριά που χρειάζονται, προκειμένου να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της επιχείρησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μνημόνιο Export Credit Greece – ΕΤΕπ: Νέοι δρόμοι και για την ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Η διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές ενισχύει την ανάγκη για ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις
Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις λύσεις που έδωσε η κυβέρνηση, το μέλλον  της ασφάλισης

Newsroom 4 -
Τι μας είπαν για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ασφάλιση επιχειρήσεων για φυσικές καταστροφές
Διαβάστε περισσότερα

Τα εξοργιστικά του bancassurance για την ασφάλιση επιχειρήσεων

Newsroom 4 -
Η πελάτισσα κατέληξε να αγοράσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ το κόστος του οποίου ήταν 140 ευρώ το χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων για φυσικές καταστροφές: Oλιστική προσέγγιση ζητούν οι ΜμΕ

Newsroom 2 -
Υποχρεωτική έγινε η ασφάλιση αυτοκινήτων και επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 500.000 ευρώ από την 1η Ιουνίου 2025, για φυσικές καταστροφές
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΥΠΑΑΤ-ΕΛΓΑ: Δεν απαιτούνται τέλη εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς

Newsroom 3 -
Άμεσα τα πορίσματα για ζημιές ζωικού κεφαλαίου, έως 30/9 οι αποζημιώσεις - Τι θα ισχύσει για το φυτικό κεφάλαιο
Διαβάστε περισσότερα

Η Interamerican επενδύει στην ανεξάρτητη διαβίωση της τρίτης ηλικίας

Newsroom 3 -
Την ανεξάρτητη και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων στον οικιακό τους χώρο στηρίζει η Interamerican, ενισχύοντας το μοντέλο «Aging in Place»
Διαβάστε περισσότερα

Το Instagram μπορεί να είναι διασκεδαστικό – Μην το αφήσετε να μετατραπεί σε όπλο: Πίσω από τη νέα λειτουργία map της Meta

Newsroom 3 -
Ο Amit Weigman της Check Point εξηγεί πώς η νέα, διασκεδαστική λειτουργία Friend Map του Instagram δεν θα στραφεί εναντίον μας
Διαβάστε περισσότερα

Θ. Λιβάνιος: Άξονας 5 δράσεων μετά τις πυρκαγιές

Newsroom 3 -
Τι ειπώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Επικαιρότητα

Γ. Σιδέρης, ΕΙΝΑΠ: Η ΚΥΑ για ιδιώτες στα δημόσια νοσοκομεία είναι μπίζνα, όχι υγειονομική ανάγκη

Πυρά εξαπολύει στο Υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, καταγγέλλοντας την εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας μέσω της νέας ΚΥΑ
Επικαιρότητα

ΥΠΑΑΤ-ΕΛΓΑ: Δεν απαιτούνται τέλη εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς

Άμεσα τα πορίσματα για ζημιές ζωικού κεφαλαίου, έως 30/9 οι αποζημιώσεις - Τι θα ισχύσει για το φυτικό κεφάλαιο
Υγεία

Η Interamerican επενδύει στην ανεξάρτητη διαβίωση της τρίτης ηλικίας

Την ανεξάρτητη και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων στον οικιακό τους χώρο στηρίζει η Interamerican, ενισχύοντας το μοντέλο «Aging in Place»
Cyber

Το Instagram μπορεί να είναι διασκεδαστικό – Μην το αφήσετε να μετατραπεί σε όπλο: Πίσω από τη νέα λειτουργία map της Meta

Ο Amit Weigman της Check Point εξηγεί πώς η νέα, διασκεδαστική λειτουργία Friend Map του Instagram δεν θα στραφεί εναντίον μας
Εκδηλώσεις

Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει έναν αιώνα ΔΕΘ-HELEXPO

Με επετειακό χαρακτήρα και τη δυναμική μιας ξεχωριστής γιορτής ανοίγει τις πύλες της από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 η 89η ΔΕΘ
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.