Η μνήμη γίνεται παιχνίδι στο EurolifeHub – «Μάθημα Αποστήθισης» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με έναν πρωτότυπο και διαδραστικό τρόπο, η Eurolife δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+. Στο πλαίσιο του EurolifeHub, διοργανώνεται το «Μάθημα Αποστήθισης», ένα παιχνίδι που δοκιμάζει τη μνήμη και χαρίζει πολύτιμες συμβουλές για το πώς η προστασία μπορεί να συνδυάζεται με το όφελος.
Οι επισκέπτες καλούνται να ταιριάξουν όσα περισσότερα ζευγάρια καρτών μπορούν, ανακαλύπτοντας παράλληλα όλα τα tips για το πώς οι ασφαλιστικές καλύψεις μπορούν να γίνουν ακόμη πιο συμφέρουσες μέσω των συνδυαστικών επιλογών.
Η δράση πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή και Σάββατο, έως και τις 27 Σεπτεμβρίου, σε τρία μεγάλα εμπορικά κέντρα:
- My Golden Hall
- The Mall Athens
- Mediterranean Cosmos (Official) στη Θεσσαλονίκη.
Με κεντρικό μήνυμα τη σύνδεση της γνώσης με την ψυχαγωγία, η Eurolife φέρνει το κοινό πιο κοντά στις υπηρεσίες της, αναδεικνύοντας με δημιουργικό τρόπο τα οφέλη του EurolifeSYN+.