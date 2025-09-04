Η μνήμη γίνεται παιχνίδι στο EurolifeHub – «Μάθημα Αποστήθισης» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με έναν πρωτότυπο και διαδραστικό τρόπο, η Eurolife δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+. Στο πλαίσιο του EurolifeHub, διοργανώνεται το «Μάθημα Αποστήθισης», ένα παιχνίδι που δοκιμάζει τη μνήμη και χαρίζει πολύτιμες συμβουλές για το πώς η προστασία μπορεί να συνδυάζεται με το όφελος.

- Advertisement -

Οι επισκέπτες καλούνται να ταιριάξουν όσα περισσότερα ζευγάρια καρτών μπορούν, ανακαλύπτοντας παράλληλα όλα τα tips για το πώς οι ασφαλιστικές καλύψεις μπορούν να γίνουν ακόμη πιο συμφέρουσες μέσω των συνδυαστικών επιλογών.

Η δράση πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή και Σάββατο, έως και τις 27 Σεπτεμβρίου, σε τρία μεγάλα εμπορικά κέντρα:

- Advertisement -

My Golden Hall

The Mall Athens

Mediterranean Cosmos (Official) στη Θεσσαλονίκη.

Με κεντρικό μήνυμα τη σύνδεση της γνώσης με την ψυχαγωγία, η Eurolife φέρνει το κοινό πιο κοντά στις υπηρεσίες της, αναδεικνύοντας με δημιουργικό τρόπο τα οφέλη του EurolifeSYN+.