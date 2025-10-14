back to top
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Η MINETTA φέρνει την πληρωμή ασφαλίστρων… στο χέρι σου!

Με στόχο τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών της υπηρεσιών, η MINETTA Ασφαλιστική παρουσιάζει το pay.minetta.gr, μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πελάτες της μπορούν να εξοφλούν τα ασφάλιστρά τους εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση.

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξολοκλήρου online, προσφέροντας:

  • άμεση εξόφληση των ασφαλίστρων με ασφάλεια
  • ηλεκτρονική παραλαβή του συμβολαίου, χωρίς καθυστερήσεις ή έντυπα
  • πλήρη έλεγχο όλων των ενεργών συμβολαίων μέσα από ένα μόνο κλικ.

Η νέα υπηρεσία έρχεται να καλύψει την ανάγκη των σύγχρονων ασφαλισμένων για ευελιξία και αυτονομία, δίνοντας τη δυνατότητα εξόφλησης από οποιοδήποτε σημείο, σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, είτε από υπολογιστή είτε από κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ΜΙΝΕΤΤΑ, η ψηφιακή εξυπηρέτηση αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εταιρικής στρατηγικής, γι’ αυτό και επενδύει σταθερά σε τεχνολογικές υποδομές που καθιστούν την ασφάλιση πιο προσβάσιμη και φιλική προς τον πελάτη.

