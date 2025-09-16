back to top
Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ παρούσα για 6η χρονιά στα γήπεδα της Super League

Newsroom 3

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ βρίσκεται στα γήπεδα της Super League, μέσω της διαφημιστικής της προβολής, ενισχύοντας τη σύνδεσή της με τον αθλητισμό και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ θα έχει παρουσία σε 10 γήπεδα της Super League, μεταφέροντας τα μηνύματά της τόσο στους φιλάθλους που παρακολουθούν τους αγώνες από κοντά όσο και στους εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές σε όλη την Ελλάδα.

Για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ο αθλητισμός αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Αντιπροσωπεύει την υγεία, την προσπάθεια και το ομαδικό πνεύμα – αξίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της φιλοσοφίας και τις οποίες στηρίζει σταθερά.

