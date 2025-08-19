back to top
Η Interamerican επενδύει στην ανεξάρτητη διαβίωση της τρίτης ηλικίας

Την ενεργή στήριξή της στην ανεξάρτητη και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων στον οικιακό τους χώρο εκφράζει η Interamerican, ενισχύοντας στρατηγικά το μοντέλο «Aging in Place». Πρόκειται για μια προσέγγιση που εστιάζει στην παραμονή των ηλικιωμένων στο σπίτι τους, με αξιοπρέπεια, αυτονομία και τη βοήθεια τεχνολογικών υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης.

Η εταιρεία έχει ήδη ενσωματώσει λύσεις τηλεϊατρικής και 24ωρης εξ αποστάσεως φροντίδας, στοχεύοντας στη διατήρηση της καθημερινότητας και της ψυχικής ηρεμίας των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης ή ιδρυματικής περίθαλψης.

Μέσα από το Interamerican Innovation Hub, απευθύνει πρόσκληση προς νεοφυείς επιχειρήσεις, ομάδες ανάπτυξης και φορείς καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξη νέων εφαρμογών και λύσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα της τρίτης ηλικίας. Η πρόσκληση αφορά τεχνολογίες ή υπηρεσίες που προάγουν την αυτονομία, ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας και αξιοποιούν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής για την παροχή φροντίδας στο σπίτι.

Η Interamerican, συνδέοντας τον ασφαλιστικό τομέα με την καινοτομία και την κοινωνική μέριμνα, επιδιώκει να αναδείξει νέες πρακτικές υποστήριξης των ηλικιωμένων, αξιοποιώντας εργαλεία που προσαρμόζονται στις ανάγκες μιας κοινωνίας που γερνά, αλλά συνεχίζει να διεκδικεί ποιότητα ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας.

 

