Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Η Groupama έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα Διοικητική Ομάδα και τη στρατηγική της για την Ελλάδα – Επίσημο κάλεσμα στις 8/10

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Η Groupama Ασφαλιστική ετοιμάζεται να ανοίξει τα χαρτιά της για το επόμενο στρατηγικό βήμα στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τη νέα της Διοικητική Ομάδα.
Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λ. Συγγρού, ο CEO της Groupama, κ. Hassène Feki, θα υποδεχθεί εκπροσώπους του Τύπου και θεσμικούς παράγοντες σε μια συνάντηση γνωριμίας με ιδιαίτερη σημασία.

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία για την παρουσίαση των βασικών αξόνων της στρατηγικής της Groupama στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η παρουσίαση της νέας Διοικητικής Ομάδας αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα δώσει το στίγμα των επιλογών και των επενδύσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στην Ελλάδα.

Με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο, η πρωτοβουλία αυτή της Groupama Ασφαλιστικής θεωρείται ως μια σαφής δήλωση παρουσίας και φιλοδοξιών στην ελληνική αγορά, που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τον ανταγωνισμό. Οι επόμενες κινήσεις της διοίκησης θα δείξουν το εύρος και τη δυναμική αυτής της στρατηγικής.

