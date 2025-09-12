28.5 C
Η γαστρονομία συναντά την ιστορία στην Πλατεία Συντάγματος – Το ΕΕΑ στο Agora Paths 13 & 14 Σεπτεμβρίου

Η Πλατεία Συντάγματος θα μετατραπεί σε ζωντανή «αγορά» γεύσεων, ιστορίας και πολιτισμού στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, με την πρωτοβουλία Agora Paths, που φέρνει κοντά Έλληνες παραγωγούς, οινοποιούς και δημιουργούς. Περισσότεροι από 200.000 επισκέπτες αναμένεται να συμμετάσχουν σε ένα διήμερο γεμάτο γευστικές εμπειρίες και δράσεις με επίκεντρο την ελληνική παράδοση και την επιχειρηματικότητα.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) δίνει δυναμικά το «παρών», υποστηρίζοντας μια διοργάνωση που αναδεικνύει την ποιότητα, τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσιάσεις και στρογγυλά τραπέζια με διακεκριμένους οινοπαραγωγούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς φορείς, γευστικές εμπειρίες με κρασιά και τοπικά προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς, καθώς και δράσεις επιχειρηματικότητας που αναδεικνύουν τη σύνδεση της παράδοσης με τον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας Αττικής, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και της Action in Greece, με την υποστήριξη σημαντικών φορέων, ανάμεσά τους και το ΕΕΑ. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, όπου η ελληνική γαστρονομία συναντά την πολιτιστική μας κληρονομιά, σε μια γιορτή που συνδυάζει γεύσεις, ιστορία και δημιουργικότητα.

H είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

