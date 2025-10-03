Η Φιλίππα Μιχάλη αναδεικνύει τη σημασία της ευζωίας στο TEDxAthens

Η Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas, συμμετείχε στο TEDxAthens Salon με θέμα «Longevity», που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2025 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Στη συζήτηση, η κα Μιχάλη τόνισε ότι η μακροζωία δεν αφορά μόνο την αύξηση των ετών, αλλά την προσθήκη ποιότητας και σκοπού σε αυτά τα χρόνια.

Σύμφωνα με την έρευνα «NN Longevity Survey 2024», πολλοί Έλληνες επιθυμούν να ζήσουν περισσότερο, αλλά αισθάνονται απροετοίμαστοι για το ταξίδι που ακολουθεί. Η κα Μιχάλη υπογράμμισε ότι η κοινωνία και οι επιχειρήσεις, όπως η NN Hellas, έχουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, οικονομική ασφάλεια και αξιοπρέπεια για όλους.

Η κα Μιχάλη δήλωσε στο LinkedIn: «Η μακροζωία έχει να κάνει με τον σκοπό: να ζούμε με κατεύθυνση, πρόθεση και τη βαθιά αίσθηση ότι οι επιλογές και οι σχέσεις μας έχουν πραγματικά σημασία»

Η παρουσία της Φιλίππας Μιχάλη στο TEDxAthens Salon αναδεικνύει τη δέσμευση της NN Hellas να υποστηρίζει τους ανθρώπους σε κάθε στάδιο της ζωής τους, προσφέροντας λύσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και την ευζωία.