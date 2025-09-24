back to top
Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού στο Greece Race for the Cure®

Η Εθνική Ασφαλιστική, ως υπερήφανος χορηγός του Greece Race for the Cure®, συμμετέχει ενεργά και φέτος στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, στηρίζοντας το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Με την παρουσία της, η εταιρεία ενισχύει τις προσπάθειες για ενημέρωση, πρόληψη και υποστήριξη χιλιάδων ανθρώπων που επηρεάζονται από τον καρκίνο του μαστού.

Το Greece Race for the Cure® αποτελεί έναν αγώνα ζωής όπου οι συμμετέχοντες τρέχουν ή περπατούν, στέλνοντας μήνυμα δύναμης, ελπίδας και αλληλεγγύης. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν τη συμβολική προσπάθεια.

Η πρόληψη παραμένει βασικό μήνυμα της Εθνικής Ασφαλιστικής: «Η πρόληψη είναι στάση ζωής! Τρέχουμε μαζί – συνεχίζουμε μαζί στην επόμενη ημέρα», τονίζουν οι διοργανωτές, προσκαλώντας όλους να στηρίξουν τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Με τη συμμετοχή της σε αυτήν την πρωτοβουλία, η Εθνική Ασφαλιστική αναδεικνύει τον κοινωνικό της ρόλο, προάγοντας την υγεία, την ενημέρωση και την πρόληψη, ενώ στέκεται στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη στήριξης.

