back to top
16.8 C
Athens
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, παραδόθηκε στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί» η επιταγή των 23.117,50 ευρώ, ποσό που συγκεντρώθηκε από τα χιλιόμετρα που κάλυψαν οι χιλιάδες δρομείς του φιλανθρωπικού αγώνα No Finish Line Athens, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στο ΟΑΚΑ.

Η Εθνική Ασφαλιστική, Μεγάλος Χορηγός του No Finish Line Athens για 9η συνεχόμενη
χρονιά, εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από την Ειρήνη Χαλκιαδάκη, Γενική Διευθύντρια
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας. Μαζί με την πρόεδρο και εκτελεστική διευθύντρια του No Finish
Line Athens Σοφία Κέδε και την Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς Μαρία
Ρουκούδη παρέδωσαν την επιταγή δωρεάς στην Γιάννα Παναγιωτίδου, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

- Advertisement -

Η ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής, με 260 δρομείς, κάλυψε 2.752 χλμ., κατακτώντας την 1η θέση μεταξύ των εταιρικών ομάδων και την 3η θέση στη γενική κατάταξη. Με τη συμμετοχή τους στον αγώνα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας απέδειξαν έμπρακτα τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η Εθνική Ασφαλιστική, στηρίζοντας με συνέπεια τον αγώνα για 9 συνεχόμενες χρονιές,
επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και να ενισχύει δράσεις με
σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η KPMG επενδύει στο μέλλον μέσω των Children Excellence Awards

Newsroom 3 -
Με το πρόγραμμα επιβράβευσης για τα παιδιά των εργαζομένων η εταιρεία ενθαρρύνει τη συνεχή μάθηση και ανάπτυξη
Διαβάστε περισσότερα

Η Syndea χορηγός στο Athens Run 2025 του ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Τρέχοντας για δεύτερη χρονιά δίπλα στο ΕΕΑ, η Syndea βοήθησε να αναδειχθεί η σημασία της άσκησης για την ποιότητα ζωής και την υγεία
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ υιοθετεί την Κάρμεν και στηρίζει τον ΕΣΠΙ

Newsroom 3 -
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ στέλνει δυνατό μήνυμα αγάπης και σεβασμού προς όλα τα ζωντανά πλάσματα
Διαβάστε περισσότερα

Στην Κάσο ο 6ος παιδικός σταθμός που εγκαινιάζει η Eurolife FFH

Newsroom 3 -
Το πλάνο υλοποίησης συνολικά 12 σταθμών σε συνεργασία με τη HOPEgenesis έχει διανύσει επιτυχώς το μισό της διαδρομής του
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η επάνοδος της Groupama

Newsroom 3 -
Τη στρατηγική της εταιρείας για επιστροφή στην κερδοφορία εντός διετίας παρουσίασε ο νέος CEO Hassène Feki
Διαβάστε περισσότερα

«Αξίζουμε όσο οι άνθρωποί μας» – Η 3P Insurance τίμησε συνεργάτες και στελέχη σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους της

Newsroom 3 -
«Η πραγματική επιτυχία δεν βρίσκεται στα βραβεία, αλλά στις ζωές και τις περιουσίες που έχουμε προστατεύσει» επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Λούβαρης
Διαβάστε περισσότερα

Pricefox: Τι ισχύει για τις κάμερες της τροχαίας σήμερα στην Αττική (updated)

Newsroom 3 -
Ποιες κάμερες λειτουργούν κανονικά, ποιες πιλοτικά, και ποιες βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης
Διαβάστε περισσότερα

16th Pharma & Health Conference: Πώς μεταρρυθμίζεται το ΕΣΥ

Newsroom 3 -
Η σημασία των δεδομένων και των νέων τεχνολογιών, αλλά και οι δράσεις στον άξονα ενός ανθρωποκεντρικού ΕΣΥ, αναλύθηκαν στο β΄ μέρος του συνεδρίου
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Επικαιρότητα

Innovate East: Ολοκληρώθηκε ο 1ος Διαγωνισμός Πράσινης και Γαλάζιας Καινοτομίας

Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής έφερε κοντά θεσμικούς φορείς, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, σε μια μοναδική σύμπραξη
Τα Νέα της Αγοράς

Σε δημόσια διαβούλευση η «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη»

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ
TOP STORIES

Η επάνοδος της Groupama

Τη στρατηγική της εταιρείας για επιστροφή στην κερδοφορία εντός διετίας παρουσίασε ο νέος CEO Hassène Feki
Cyber

Νέα απάτη με παραπλανητικά emails από κυβερνοεγκληματίες που προσποιούνται τις… μεγάλες αεροπορικές

Απώτερος στόχος, η υπεξαίρεση χρημάτων από επιχειρήσεις - Ποια μέτρα προστασίας συνιστά η Kaspersky
Εκδηλώσεις

«Αξίζουμε όσο οι άνθρωποί μας» – Η 3P Insurance τίμησε συνεργάτες και στελέχη σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους της

«Η πραγματική επιτυχία δεν βρίσκεται στα βραβεία, αλλά στις ζωές και τις περιουσίες που έχουμε προστατεύσει» επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Λούβαρης
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.