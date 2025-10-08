Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, παραδόθηκε στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί» η επιταγή των 23.117,50 ευρώ, ποσό που συγκεντρώθηκε από τα χιλιόμετρα που κάλυψαν οι χιλιάδες δρομείς του φιλανθρωπικού αγώνα No Finish Line Athens, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στο ΟΑΚΑ.

Η Εθνική Ασφαλιστική, Μεγάλος Χορηγός του No Finish Line Athens για 9η συνεχόμενη

χρονιά, εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από την Ειρήνη Χαλκιαδάκη, Γενική Διευθύντρια

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας. Μαζί με την πρόεδρο και εκτελεστική διευθύντρια του No Finish

Line Athens Σοφία Κέδε και την Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς Μαρία

Ρουκούδη παρέδωσαν την επιταγή δωρεάς στην Γιάννα Παναγιωτίδου, μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

- Advertisement -

Η ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής, με 260 δρομείς, κάλυψε 2.752 χλμ., κατακτώντας την 1η θέση μεταξύ των εταιρικών ομάδων και την 3η θέση στη γενική κατάταξη. Με τη συμμετοχή τους στον αγώνα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας απέδειξαν έμπρακτα τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η Εθνική Ασφαλιστική, στηρίζοντας με συνέπεια τον αγώνα για 9 συνεχόμενες χρονιές,

επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και να ενισχύει δράσεις με

σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.