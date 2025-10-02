back to top
Η Εθνική Ασφαλιστική καταργεί πρόγραμμα με χρόνιες παθογένειες, αλλάζει τα δεδομένα στο αυτοκίνητο

Newsroom 3

Αυτοκίνητο
Της Έλενας Ερμείδου
Συνεχίζοντας την πορεία του μετασχηματισμού της, η Εθνική Ασφαλιστική από την 1η Οκτωβρίου 2025 προχωρά σε στρατηγικές αλλαγές. Σταματά τη διάθεση για νέες εργασίες του προγράμματος Protect και Full Auto V2. Τα υφιστάμενα συμβόλαια του προγράμματος παραμένουν σε ισχύ.
Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός: Η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει να ανταποκριθεί με σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις στις ανάγκες της αγοράς, καθώς επίσης και να σταθμίσει το ύψος των προμηθειών μεταξύ εταιρικού δικτύου και ελεύθερου δικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το πρόγραμμα το εταιρικό δίκτυο ελάμβανε προμήθεια 5%, ενώ τα ελεύθερα δίκτυα περί του 30%.
Προσθέτως και στο εξής δεν θα συνοδεύουν το ασφαλιστήριο οι παροχές υγείας που δίδονταν σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο.
Περαιτέρω:
Για την καλύτερη παραμετροποίηση γίνεται υποχρεωτικό το πεδίο «Ημερομηνία Μεταβίβασης», ενώ το δικαίωμα συμβολαίου από 20% αυξάνεται στο 25%.
Νέο πρόγραμμα με νέα δεδομένα στον κλάδο αυτοκινήτου
Η Εθνική Ασφαλιστική με τέσσερα βήματα και το πρόγραμμα ασφάλισης Full Auto αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο αυτοκινήτου. Ως εξής:
  • απλοποίηση διαθέσιμων πακέτων: 3 πακέτα για ΙΧ και για φορτηγά και αγροτικά
  • πιο ξεκάθαρες επιλογές και δυνατότητες εξατομίκευσης
  • βελτιστοποίηση διαδικασιών ανάληψης για καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων
  • «δυναμική» τιμολόγηση για μεγαλύτερη ακρίβεια στην παραμετροποίηση.

