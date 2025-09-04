26.5 C
Athens
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025

Η Εθνική Ασφαλιστική χαρίζει iPhones 16 Pro Max μέσω του MyEthniki

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Με έναν μεγάλο διαγωνισμό υποδέχεται τη νέα σεζόν η Εθνική Ασφαλιστική, προσφέροντας τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να κερδίσουν το νέο iPhone 16 Pro Max.

Διαγωνισμός Εθνικής Ασφαλιστικής με έπαθλο iPhone 16 Pro Max

- Advertisement -

Συγκεκριμένα, όσοι πελάτες διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Εθνική Ασφαλιστική και προχωρήσουν σε εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα MyEthniki μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για το πολυτελές smartphone. Μάλιστα, κάθε μήνα θα αναδεικνύονται 5 τυχεροί, οι οποίοι θα αποκτούν το κορυφαίο μοντέλο της Apple.

Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά και γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://my.ethniki-asfalistiki.gr/register.

- Advertisement -

Με τον τρόπο αυτό, η Εθνική Ασφαλιστική δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στους ασφαλισμένους της να γνωρίσουν στην πράξη τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας MyEthniki, η οποία προσφέρει εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε συμβόλαια και υπηρεσίες.

Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Νέος διαγωνισμός ERGO: H ψηφιακή βοηθός Χαρά ρωτά, 6 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτες Public

Newsroom 3 -
Η ERGO Hellas συνεχίζει δυναμικά να ενισχύει την εμπειρία των χρηστών της ιστοσελίδας της, συνδυάζοντας την εξυπηρέτηση µε την ψυχαγωγία
Διαβάστε περισσότερα

Το Instagram μπορεί να είναι διασκεδαστικό – Μην το αφήσετε να μετατραπεί σε όπλο: Πίσω από τη νέα λειτουργία map της Meta

Newsroom 3 -
Ο Amit Weigman της Check Point εξηγεί πώς η νέα, διασκεδαστική λειτουργία Friend Map του Instagram δεν θα στραφεί εναντίον μας
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Newsroom 3 -
Η εταιρεία ενεργοποίησε ειδική τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, στο 210 90 99 600, προκειμένου να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση
Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Newsroom 3 -
Για ποιους λόγους η Επιτροπή έκρινε ότι η συγκέντρωση δεν είναι σε θέση να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Στα 2,9 δισ. αυξήθηκε η ασφαλιστική παραγωγή 6μήνου

Newsroom 3 -
Πτώση -3,9% καταγράφηκε στους κλάδους Ζωής - Δείτε τη μελέτη της ΕΑΕΕ και το σχετικό infographic
Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων πλοίων, πληρωμάτων και θαλασσίων μεταφορών

Newsroom 3 -
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 9 και 11 Σεπτεμβρίου 2025
Διαβάστε περισσότερα

Να αποσυρθεί ο Νόμος Κεραμέως ζητά η ΟΑΣΕ

Newsroom 3 -
Η ομοσπονδία διεκδικεί την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, καθώς και της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ
Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία μέτωπα των ασφαλιστικών υγείας

Newsroom 3 -
Τα θέματα με τον Δείκτη Υγείας, τις αποζημιώσεις και τον καθορισμό των ασφαλίστρων βρίσκονται σε επικίνδυνο σημείο...
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Τα Νέα της Αγοράς

Στα 2,9 δισ. αυξήθηκε η ασφαλιστική παραγωγή 6μήνου

Πτώση -3,9% καταγράφηκε στους κλάδους Ζωής - Δείτε τη μελέτη της ΕΑΕΕ και το σχετικό infographic
Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων πλοίων, πληρωμάτων και θαλασσίων μεταφορών

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 9 και 11 Σεπτεμβρίου 2025
Θεσμικοί φορείς

Να αποσυρθεί ο Νόμος Κεραμέως ζητά η ΟΑΣΕ

Η ομοσπονδία διεκδικεί την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, καθώς και της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ
Ανασφάλιστος

Τα τρία μέτωπα των ασφαλιστικών υγείας

Τα θέματα με τον Δείκτη Υγείας, τις αποζημιώσεις και τον καθορισμό των ασφαλίστρων βρίσκονται σε επικίνδυνο σημείο...
Διεθνείς Ειδήσεις

ΕΑΕΕ: Η θέση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς για τη στρατηγική της Ένωσης Δεδομένων

H ομοσπονδία υποδεικνύει ένα σύγχρονο πλαίσιο που υποστηρίζει επιχειρήσεις, προστατεύει καταναλωτές και επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.