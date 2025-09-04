Η Εθνική Ασφαλιστική χαρίζει iPhones 16 Pro Max μέσω του MyEthniki

Με έναν μεγάλο διαγωνισμό υποδέχεται τη νέα σεζόν η Εθνική Ασφαλιστική, προσφέροντας τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να κερδίσουν το νέο iPhone 16 Pro Max.
Συγκεκριμένα, όσοι πελάτες διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Εθνική Ασφαλιστική και προχωρήσουν σε εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα MyEthniki μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για το πολυτελές smartphone. Μάλιστα, κάθε μήνα θα αναδεικνύονται 5 τυχεροί, οι οποίοι θα αποκτούν το κορυφαίο μοντέλο της Apple.
Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά και γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://my.ethniki-
Με τον τρόπο αυτό, η Εθνική Ασφαλιστική δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στους ασφαλισμένους της να γνωρίσουν στην πράξη τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας MyEthniki, η οποία προσφέρει εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε συμβόλαια και υπηρεσίες.
Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας.