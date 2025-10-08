Η επάνοδος της Groupama

Της Έλενας Ερμείδου

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Hassène Feki σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2025, σε μια συνάντηση πρώτης γνωριμίας με τους δημοσιογράφους, ανακοίνωσε τη νέα στρατηγική και τις τακτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Στόχος είναι η επιστροφή της Groupama στην κερδοφορία σε δύο χρόνια, με ενδυνάμωση των κλάδων υγείας, αυτοκινήτου, περιουσίας και ετήσια ανάπτυξη 8% μέσω έκδοσης νέων ασφαλιστικών προϊόντων, προσιτών στο μέσο εισόδημα, και ενίσχυσης των δικτύων διανομής.

H Groupama διερευνά παράλληλα νέες συνεργασίες, πιθανά σε μορφή bancassurance ή ακόμα και εξαγορές, ενώ σύντομα θα εφαρμόσει νέο πλάνο ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων. Στα άμεσα σχέδια της, ο διπλασιασμός του εταιρικού δικτύου.

Η θέση και πορεία της Groupama στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Hassène Feki

Η Groupama Ασφαλιστική παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ελληνική αγορά, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης που στοχεύει σε βιώσιμη κερδοφορία και ενίσχυση της επιρροής της. Η αγορά αντιμετωπίζει σωρευμένες προκλήσεις καθώς τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί από σημαντικά έκτακτα γεγονότα (πχ φυσικές καταστροφές) αλλά και από την επίδραση του πληθωρισμού, ωστόσο η εταιρεία διατήρησε ισχυρή δυναμική στους κλάδους Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης και Υγείας, καταγράφοντας διψήφια αύξηση παραγωγής και ενισχύοντας τη θέση της στις βασικές αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Groupama Ασφαλιστική υιοθετεί μια ολοκληρωμένη, data-driven προσέγγιση, επενδύοντας στην αποδοτικότητα, την ποιότητα χαρτοφυλακίου και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Ο στόχος είναι η κερδοφόρος ανάπτυξη μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πελατοκεντρική προσέγγιση και τη λειτουργική αριστεία.

Διαχείριση κινδύνων και βασικοί κλάδοι δραστηριότητας

Το 2024 η Groupama παρουσίασε σαφή πρόοδο στα τεχνικά αποτελέσματα των βασικών χαρτοφυλακίων δραστηριοποίησης, επιτυγχάνοντας βελτίωση της τεχνικής κερδοφορίας στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων. Η εταιρεία προσαρμόζει συνεχώς τις διαδικασίες ανάληψης και παρακολούθησης κινδύνων, επιδιώκοντας μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις αποδόσεις της.

Στον κλάδο Υγείας, προτεραιότητα αποτελεί η διαχείριση των υψηλών χρεώσεων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μέσω ενίσχυσης της διαφάνειας και ψηφιοποίησης των διαδικασιών αποζημίωσης. Παράλληλα, ο ρόλος της αντασφάλισης παραμένει θεμελιώδης για τη διαχείριση κινδύνων και τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τις αρχές του Solvency II.

Στρατηγική, μετασχηματισμός και προοπτικές

Η νέα στρατηγική της Groupama Ασφαλιστικής βασίζεται στο όραμα «Grow stronger to go further» και αποτυπώνει την πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά μέσω στοχευμένης ανάπτυξης, επενδύσεων στην τεχνολογία που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη.

Κεντρικές προτεραιότητες αποτελούν η περαιτέρω ανάπτυξη στους κλάδους Γενικών ασφαλίσεων, με έμφαση στην περιφέρεια ιδιαίτερα για τον κλάδο αυτοκινήτου, καθώς και η ενίσχυση των συνεργασιών με εξειδικευμένους διαμεσολαβητές. Πιο συγκεκριμένα για τα δίκτυα διαμεσολάβησης, βασική επιδίωξη είναι η επέκταση των συνεργασιών με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική έχοντας ως σημείο αναφοράς τη γεωγραφική διασπορά, όπως επίσης και η σημαντική διεύρυνση του Δικτύου Αποκλειστικής Συνεργασίας (Agency System). Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ψηφιοποίηση, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση (AI, RPA) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την παροχή μιας ολοκληρωμένης, omnichannel εμπειρίας στους πελάτες.

Η Groupama αξιοποιεί τη διεθνή της τεχνογνωσία και τα πρότυπα του Ομίλου για την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών στην ελληνική θυγατρική, διασφαλίζοντας συνέπεια, ποιότητα και συγκριτικό πλεονέκτημα στην τοπική αγορά. Παράλληλα, η στρατηγική της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένη σε μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.