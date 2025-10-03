back to top
21 C
Athens
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe – Στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της αγοράς

Newsroom 3

Θεσμικοί φορείς

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ασφαλιστική βιομηχανία, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) είχε την τιμή να φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe στην Ελλάδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συμβολικό τόπο, στο Σούνιο, υπό τη σκιά του αρχαίου Ναού του Ποσειδώνα, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας και ανθεκτικότητας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και η πορεία προς το μέλλον. Στελέχη από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ασφαλιστικούς φορείς συμμετείχαν σε εστιασμένες συζητήσεις που αφορούσαν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το τοπίο της ασφάλισης στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι παρεμβάσεις του Frédéric de Courtois και της Thea Utoft Høj Jensen, οι οποίοι μοιράστηκαν τη στρατηγική οπτική τους για ζητήματα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι σε φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς και την ενσωμάτωση της καινοτομίας, την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, αλλά και τις νέες κανονιστικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΑΕΕ, μέσα από τη φιλοξενία αυτής της υψηλού επιπέδου συνάντησης, επιβεβαίωσε τον ενεργό ρόλο της στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική κοινότητα και την πρόθεσή της να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής, βιώσιμης και έτοιμης για το μέλλον ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

