Η ΕΑΣΚ εργαζομένων στις ασφαλιστικές συμμετέχει στη Γενική Απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της 1ης Οκτωβρίου συμμετέχει και η Ενιαία Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στην Ιδιωτική Ασφάλιση.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

ΟΥΤΕ 13ΩΡΟ – ΟΥΤΕ ΟΚΤΑΜΙΣΑΩΡΟ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΗΧΑΝΕΣ!

7ΩΡΟ-5ΗΜΕΡΟ-35ΩΡΟ, ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥΣ

1 ΟΚΤΩΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το σχέδιο ξηλώματος των εργασιακών δικαιωμάτων από την κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων συνεχίζεται. Το νέο αντεργατικό τερατούργημα, σε συνέχεια των νόμων Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, είναι παραγγελία των εργοδοτών για να αυξήσουν τον απλήρωτο χρόνο εργασίας και την κερδοφορία τους.

Το νομοσχέδιο αποτελεί την ταφόπλακα κάθε έννοιας σταθερού χρόνου εργασίας, παραδίδοντας 13 ώρες της ζωής μας στον ίδιο εργοδότη, εντείνοντας με κάθε τρόπο τα ευέλικτα ωράρια και την “διευθέτηση” του εργάσιμου χρόνου με βάση τα θέλω των εργοδοτών. Βάζουν στον στόχο μέχρι και την καλοκαιρινή άδεια, καταργώντας την υποχρέωση του εργοδότη για χορήγησή της.

Το νομοσχέδιο είναι σε οργανική σύνδεση και συνέχεια προηγούμενων ρυθμίσεων όπως της «ψηφιακής κάρτας», που έρχεται αυτό το διάστημα να εφαρμοστεί στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Ζητούμενο όλων αυτών είναι η διευθέτηση και επέκταση του χρόνου εργασίας. Να είμαστε δηλαδή ΜΟΝΙΜΑ διαθέσιμοι στον εργοδότη, χωρίς καμία έννοια ωραρίου.

Ας σκεφτούμε τί ζούμε μόνο τους τελευταίους καλοκαιρινούς μήνες στις μεγάλες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης:

• Υποχρεωτικά τακτικά «meeting τμημάτων» ακόμη και για όσους είναι σε άδεια…

• Παρατηρήσεις σε όσους έκαναν το …έγκλημα να μην παίρνουν Laptop και εταιρικά κινητά στις διακοπές, γιατί «πρέπει να μπορούμε να σε βρίσκουμε αν χρειαστεί κάτι»…

• Emails για να διεκπεραιωθούν δουλειές και μέσα στην άδεια, γιατί «ο πελάτης πιέζει»…

• Εργασία μέχρι τη νύχτα και υπερωρίες τα Σαββατοκύριακα, για να «προχωρήσει η δουλειά»…

Αν τώρα αυτή είναι η ζωή μας, πώς θα διαμορφωθεί με το νέο έκτρωμα του 13ωρου;

Συνάδελφοι, ζούμε στο 2025! Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν μπορούμε ν’ ανεχτούμε να γίνεται συζήτηση για το πόσες ώρες ΠΑΡΑΠΑΝΩ θα δουλεύουμε!

Το ίδιο ισχύει και για την προσπάθεια μεγάλων εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με αφορμή την «ψηφιακή κάρτα» να πετάξουν το διάλειμμα έξω από τον χρόνο εργασίας. Τα επιχειρήματά τους πως «είναι αναγκασμένοι να το κάνουν λόγω της ψηφιακής κάρτας και του φόβου προστίμων» δεν ισχύουν. Είναι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αξιοποιώντας την αντεργατική νομοθεσία, να προσπαθήσει να επιβάλλει αύξηση του εργάσιμου χρόνου!

Αποδεικνύεται πως τίποτα δεν έχουμε να περιμένουμε από την ανάπτυξη και κερδοφορία των Ομίλων! Γιατί η κερδοφορία τους προϋποθέτει την εκτίναξη της εκμετάλλευσής μας!

Μόνο με την οργάνωση και τον αγώνα μας μπορούμε να κατακτήσουμε όσα έχουμε ανάγκη. Με τη συμμετοχή μας στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΗ και την ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 10:30 στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ δίνουμε απάντηση και στους σχεδιασμούς των εργοδοτών του κλάδου.

• ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΟΥ 13ΩΡΟΥ

• ΟΥΤΕ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ