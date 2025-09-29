back to top
17.4 C
Athens
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Η Carglass® Ελλάδος στήριξε το έργο του Afrika Tikkun στο Spirit of Belron® Challenge 2025

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Carglass® Ελλάδος έδωσε για άλλη μια χρονιά δυναμικά το παρών στη μεγαλύτερη παγκόσμια φιλανθρωπική και αθλητική εκδήλωση του ομίλου Belron®, μητρικής της εταιρείας.

Το Spirit of Belron® Challenge 2025 συνεχίζει μια παράδοση άνω των 20 ετών, με αποκλειστικό σκοπό την οικονομική ενίσχυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Afrika Tikkun, ο οποίος στηρίζει παιδιά και νέους σε υποβαθμισμένες περιοχές της Νότιας Αφρικής.

Η φετινή διοργάνωση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το virtual challenge διεξήχθη από τις 10 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας την ευκαιρία σε εργαζόμενους, μέλη οικογενειών και φίλους από κάθε γωνιά του πλανήτη να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως. Μέσω μιας ειδικής εφαρμογής, οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τις αθλητικές τους επιδόσεις, μοιράζοντας χιλιόμετρα, χρόνους και στιγμιότυπα της δράσης τους.

Για κάθε χιλιόμετρο που διανύθηκε συνολικά, η Belron® προχώρησε σε δωρεά 1 ευρώ προς τον οργανισμό Afrika Tikkun. Αυτή η άμεση σύνδεση της σωματικής άσκησης με την κοινωνική προσφορά έκανε κάθε βήμα των συμμετεχόντων να μετράει, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής χιλιάδων νέων.

Παράλληλα με το virtual event, κορυφαία στιγμή αποτέλεσε το «Spirit of Belron Challenge Day at Dorney» το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στη λίμνη Dorney του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ημέρα αυτή ήταν μια γιορτή αθλητισμού, διασκέδασης και σύσφιξης των σχέσεων, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.700 άτομα από όλη την οικογένεια της Belron® σε διάφορα αθλητικά δρώμενα.

Σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα, στελέχη της Carglass® Ελλάδος συμμετείχαν ενεργά, αναδεικνύοντας το ομαδικό πνεύμα και τη δέσμευση της ελληνικής ομάδας.

Το φετινό Spirit of Belron® Challenge απέδειξε τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας. Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 11.500 συμμετέχοντες παγκοσμίως, οι οποίοι διένυσαν μια εκπληκτική συνολική απόσταση που ξεπέρασε τα 340.000 χιλιόμετρα – δηλαδή σχεδόν 8,5 φορές τον γύρο του κόσμου!

Για την Carglass® Ελλάδος, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής της ταυτότητας. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας, καταλήγει, ασπάζονται πλήρως τις αξίες της συνεισφοράς και της αλληλεγγύης, συμμετέχοντας με πάθος σε δράσεις που στηρίζουν κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

