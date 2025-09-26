back to top
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ατλαντική Ένωση προστατεύει τα φαρμακεία από απρόβλεπτους κινδύνους

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η Ατλαντική Ένωση προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση για τη διασφάλιση της επιτυχίας και της ασφάλειας των φαρμακείων. Σε μια εποχή όπου οι επιχειρηματικές προκλήσεις είναι πολλαπλές και οι κίνδυνοι απρόβλεπτοι, η ασφάλιση δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα.

Με τα Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων και την Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών, η Ατλαντική Ένωση προσφέρει προστασία από κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την ομαλή λειτουργία του φαρμακείου, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να επικεντρωθούν στην εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να δώσει ανάσα στους φαρμακοποιούς, εξασφαλίζοντας ότι οι καθημερινές τους προσπάθειες δεν θα τεθούν σε κίνδυνο από απρόβλεπτα γεγονότα.

