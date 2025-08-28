31.6 C
Η ασφαλιστική αγορά περιμένει αποφάσεις στη ΔΕΘ – Τι επισημαίνει ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου

Θεσμικοί φορείς

Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ασφαλιστική αγορά παρακολουθεί στενά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αναζητώντας πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την προστασία των πολιτών.

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ (27/8/2025), ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, χαρακτήρισε θετικές τις πληροφορίες για φορολογικές ελαφρύνσεις στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, αλλά τόνισε ότι παραμένουν κρίσιμα ζητήματα που «καίνε» τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άπτονται άμεσα της ασφαλιστικής αγοράς.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε την ανάγκη για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και για ουσιαστική ρύθμιση οφειλών, υπογραμμίζοντας ότι χιλιάδες επιχειρήσεις και ασφαλισμένοι παραμένουν εκτεθειμένοι λόγω αρρύθμιστων υποχρεώσεων. Αντίστοιχα, η ιδιωτική ασφάλιση αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς δεκάδες χιλιάδες ασφαλιστήρια μένουν ανενεργά ή ακυρωμένα, στερώντας την αναγκαία προστασία από τους πολίτες.

Το υψηλό κόστος ενέργειας και η στεγαστική πίεση περιορίζουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα, με αποτέλεσμα η ασφάλιση να θεωρείται συχνά πολυτέλεια και όχι αναγκαία κάλυψη. Παράλληλα, οι αυξημένες τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς, αυξάνοντας τα λειτουργικά τους κόστη και περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. και στη μάστιγα των ανασφάλιστων οχημάτων, με χιλιάδες οχήματα να κυκλοφορούν χωρίς κάλυψη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την κοινωνία αλλά και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η πλήρης αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων της Πολιτείας θεωρείται αναγκαία για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Παρά τις προκλήσεις, ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για γενναιότερα μέτρα στήριξης. Η ασφαλιστική αγορά εκτιμά ότι η ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την ανάδειξη πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις και θα αναδείξουν τον κρίσιμο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματικού πυλώνα κοινωνικής προστασίας.

ΔΕΘ: Η αξιοπρεπής διαβίωση στο επίκεντρο ασφαλιστικών και άλλων διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος

Στοχευμένη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες/σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και αυξήσεις σε επιδόματα-συντάξεις ζητά η ΕΣΑμεΑ από τον πρωθυπουργό
Η παγίδα της άδειας πόλης και τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα

Με λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, πολλοί οδηγοί αισθάνονται πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Κι όμως, τα στατιστικά αποδεικνύουν το αντίθετο
Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει έναν αιώνα ΔΕΘ-HELEXPO

Με επετειακό χαρακτήρα και τη δυναμική μιας ξεχωριστής γιορτής ανοίγει τις πύλες της από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 η 89η ΔΕΘ
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Επίμονη πρόκληση η ακρίβεια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Για επίμονη αίσθηση οικονομικής ασφυξίας και τουριστική κίνηση που δεν αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΕΕΑ
Η Allianz στο πλευρό των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας και Κύπρου στο EuroBasket 2025

«Είμαστε δίπλα σε κάθε καλάθι, κάθε άμυνα και κάθε προσπάθεια» τονίζει μεταξύ άλλων η Allianz, Main Event Sponsor της διοργάνωσης
Υπουργείο Μεταφορών: Εξετάσεις για συμβούλους ασφαλούς οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. θα διενεργηθούν οι εξετάσεις του υπουργείου - Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC: Ο Dr. Demetre Daskalakis καταγγέλλει τον Trump και τον RFK Jr.

Σάλος στις ΗΠΑ με την αποχώρηση του Demetre Daskalakis, που καταγγέλλει πολιτική χειραγώγηση της επιστήμης και επικίνδυνες αλλαγές στα εμβόλια
Coface: «Flash News» για άμεση επιχειρηματική ενημέρωση

Με το «Flash News» η Coface ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως διεθνούς σημείου αναφοράς για την επιχειρηματική πληροφόρηση
