Η ασφαλιστική αγορά περιμένει αποφάσεις στη ΔΕΘ – Τι επισημαίνει ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου

Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ασφαλιστική αγορά παρακολουθεί στενά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αναζητώντας πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την προστασία των πολιτών.

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ (27/8/2025), ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, χαρακτήρισε θετικές τις πληροφορίες για φορολογικές ελαφρύνσεις στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, αλλά τόνισε ότι παραμένουν κρίσιμα ζητήματα που «καίνε» τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άπτονται άμεσα της ασφαλιστικής αγοράς.

- Advertisement -

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε την ανάγκη για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και για ουσιαστική ρύθμιση οφειλών, υπογραμμίζοντας ότι χιλιάδες επιχειρήσεις και ασφαλισμένοι παραμένουν εκτεθειμένοι λόγω αρρύθμιστων υποχρεώσεων. Αντίστοιχα, η ιδιωτική ασφάλιση αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς δεκάδες χιλιάδες ασφαλιστήρια μένουν ανενεργά ή ακυρωμένα, στερώντας την αναγκαία προστασία από τους πολίτες.

Το υψηλό κόστος ενέργειας και η στεγαστική πίεση περιορίζουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα, με αποτέλεσμα η ασφάλιση να θεωρείται συχνά πολυτέλεια και όχι αναγκαία κάλυψη. Παράλληλα, οι αυξημένες τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς, αυξάνοντας τα λειτουργικά τους κόστη και περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

- Advertisement -

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. και στη μάστιγα των ανασφάλιστων οχημάτων, με χιλιάδες οχήματα να κυκλοφορούν χωρίς κάλυψη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την κοινωνία αλλά και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η πλήρης αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων της Πολιτείας θεωρείται αναγκαία για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Παρά τις προκλήσεις, ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για γενναιότερα μέτρα στήριξης. Η ασφαλιστική αγορά εκτιμά ότι η ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την ανάδειξη πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις και θα αναδείξουν τον κρίσιμο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματικού πυλώνα κοινωνικής προστασίας.