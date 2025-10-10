23.1 C
Η Allianz Trade φέρνει την επόμενη γενιά στον χώρο εργασίας με νέο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Newsroom 3

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Για πρώτη φορά, η Allianz Trade υλοποίησε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας ενός μήνα, αποκλειστικά για τα παιδιά των εργαζομένων της, δίνοντας τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της ασφάλισης και της εταιρικής λειτουργίας.

Δύο φοιτήτριες, η Σοφία Κ. και η Μαρία Κ., συμμετείχαν στην πρωτοβουλία και απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία. Η Σοφία Κ. δήλωσε: «Αισθάνομαι τυχερή που έκανα την πρακτική μου στην Allianz Trade. Ήταν μια σημαντική εμπειρία, καθώς έλαβα ουσιαστική καθοδήγηση και mentoring από τους επικεφαλής τμημάτων». Η Μαρία Κ. επισήμανε τη φιλική και συνεργατική ατμόσφαιρα που συνάντησε: «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου στην Allianz Trade, εργάστηκα σε ένα φιλικό και συνεργατικό περιβάλλον, όπου οι συνάδελφοι ήταν πάντα πρόθυμοι να μου εξηγήσουν».

Η Ήβη Μελακοπίδη, Head of HR της Allianz Trade στην Ελλάδα, σημείωσε: «Χαίρομαι που μια ιδέα χρόνων έγινε πράξη. Όταν επενδύουμε στα ταλέντα του αύριο, επενδύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον – για τους ανθρώπους μας, την εταιρεία μας και την κοινωνία μας».

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ξεκάθαρη δέσμευση της Allianz Trade στην ανάπτυξη νέων ταλέντων και στην ενίσχυση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν τον επαγγελματικό χώρο μέσα από ουσιαστική καθοδήγηση και mentoring.

