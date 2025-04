Η αύξηση της παραγωγικότητας συνδέεται με την Ηγεσία και το Ανθρώπινο Δυναμικό

Η παρουσία της ΕΑΣΕ στο 10ο Delphi Forum αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο των στελεχών και των Διοικήσεων στην ανάκαμψη της χώρας.

Η ΕΑΣΕ συμμετείχε στο φετινό Delphi Forum, διοργανώνοντας δύο εξαιρετικά παραγωγικές συζητήσεις, που ανέδειξαν πλήρως τη σχέση της ανάπτυξης της Ελλάδας με το ανθρώπινο δυναμικό και την Ηγεσία.

Ειδικότερα, την τρίτη μέρα του DEF, η ΕΑΣΕ διοργάνωσε ως Programming Partner τη συζήτηση “The Productivity Equation: The Leadership Variable”, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκε ο ρόλος της Ηγεσίας ως καθοριστικός παράγοντας στην εξίσωση της παραγωγικότητας με ομιλητές τους Νίκο Βέττα, Γενικό Διευθυντή ΙΟΒΕ & Καθηγητή ΟΠΑ, Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλο, Attica Bank, Γιάννη Παπαχρήστου, Πρόεδρο ΔΣ ΕΑΣΕ και Θεόδωρο Πελαγίδη, Υποδιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Ντίνος Σιωμόπουλος.

Τα 5η σημεία βελτίωσης της παραγωγικότητας

Ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Πρόεδρος ΕΑΣΕ και Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου/ Growthfund παρουσίασε τα 5 βασικά πεδία προτεραιότητας για τη χώρα, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία επιχειρήσεων και θεσμών, υπογραμμίζοντας το ρόλο της Ηγεσίας και της ΕΑΣΕ στην επίτευξη των κάτωθι στόχων:

Ενίσχυση της καινοτομίας: Οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν λιγότερο στην καινοτομία σε σύγκριση με τον διεθνή ανταγωνισμό. Απαιτείται αλλαγή κουλτούρας και προτεραιοτήτων.

Σύνδεση πανεπιστημίων με την αγορά: Η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης από τις επιχειρήσεις είναι κρίσιμη για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην πραγματική οικονομία.

Ανάδειξη διαφάνειας & αξιοκρατίας: Η εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και αξιολόγησης ενισχύει την απόδοση και το κλίμα στους οργανισμούς.

Ενσωμάτωση τεχνολογίας στην εργασία: Η ψηφιακή μετάβαση είναι απαραίτητη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.

Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills): Δεξιότητες όπως η ομαδικότητα, η ηγεσία και η ανθεκτικότητα στην αλλαγή γίνονται όλο και πιο κρίσιμες στη σύγχρονη εργασία.

Οι προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας

Η κ. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank τόνισε τον κρίσιμο ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και της ρευστότητας-κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις-εν μέσω πιέσεων από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι δασμοί. Παράλληλα, ανέφερε ότι μπορεί να υπάρχουν πιέσεις από τις ανακατατάξεις στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες ενδέχεται να κλυδωνίσουν και τον ελληνικό τουρισμό λόγω της πτώσης της ζήτησης.

Ο κ. Θεόδωρος Πελαγίδης, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, επισήμανε τη δυσκολία χάραξης οικονομικής πολιτικής σε περιβάλλον μεταβλητότητας και διεθνούς αβεβαιότητας. Συγχρόνως, εξήγησε ότι το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις ενός Υπουργού ή μιας κυβέρνησης αλλά το διαμορφώνει η αγορά.

Ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, υπογράμμισε τα θετικά βήματα της μεταβατικής εποχής μετά τα Μνημόνια, τα οποία χαρακτηρίζονται από περιορισμό του brain drain, μείωση της ανεργίας και αύξηση των επενδύσεων. Ωστόσο, κατέδειξε και την αντίφαση που δείχνουν οι έρευνες του ΙΟΒΕ μεταξύ της αισιοδοξίας των επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζονται σταθερά πιο αισιόδοξες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και των νοικοκυριών που εμφανίζονται σταθερά πιο απαισιόδοξα.

Η καίρια παράμετρος του Ανθρώπινου Δυναμικού

Νωρίτερα, η ΕΑΣΕ είχε διοργανώσει στο πλαίσιο του Forum ένα workshop με θέμα “The Future of Work in Greece: A C-suite Perspective for Navigating the Changing Landscape” στο οποίο παρουσιάστηκε η έρευνα ΕΑΣΕ x Mercer, καταδεικνύοντας την αξία της παραγωγικότητας ως σημαντικόύ παράγοντα για την επιτυχία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την κ. Κατερίνα Ψυχοπαίδα, (Partner, Business Segment Leader, Employee Experience Research, Europe & UK, Mercer), ο πρώτος παράγοντας που αξιολογούν οι CEOs ως πιο σημαντικό είναι το employee engagement. Στη συνέχεια επισημάνθηκε ότι η έλλειψη ήπιων δεξιοτήτων από την Ηγεσία εντέλει οδηγεί το προσωπικό σε επαγγελματική εξουθένωση, επηρεάζοντας αρνητικά τις συνολικές επιδόσεις της εταιρείας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας (Expert on Skills and Labour Markets, CEDEFOP) μίλησε για τις επιδόσεις σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και την προσπάθεια της χώρας να καλλιεργήσει τις ήπιες δεξιότητες, που χρειάζεται η αγορά εργασίας. Εστίασε επίσης στη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής στρατηγικής για Future Ready εργατικό δυναμικό. Τέλος, ανέφερε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι δρομολογητής εξελίξεων στην αγορά εργασίας, επιτάσσοντας μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση.

Την έναρξη του workshop προλόγισε ο κ. Βασίλης Ραμπάτ, Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ, δίνοντας το πλαίσιο μιας συζήτησης με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό.