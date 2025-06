Κωνσταντίνος Καλογεράκης: Το τελευταίo trend είναι το agentic ΑΙ και το claimsautomation

“From Manual to Modern: Transforming Insurance with Cloud and AI” ήταν ο τίτλος της ομιλίας που πραγματοποίησε στο πλαίσιο του 18ου Insurance Conference, ο κ. Κωνσταντίνος Καλογεράκης, Country Head Greece, Cloud Office.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία αποτελεί μια πολύ νέα πρόταση στην ελληνική αγορά και λειτουργεί ως partner της Google. H Cloud Office ξεκίνησε την δραστηριότητά της στη Βουλγαρία και ήρθε πριν από έξι μήνες περίπου στην Ελλάδα. Η εξειδίκευσή της είναι πάνω στα βασικά προϊόντα της Google. Είναι δηλαδή ένας πολύ εξειδικευμένος πάροχος για τα προϊόντα της εταιρείας. Όπως ο ίδιος ανέφερε, ξεκινάμε πάντα από το επίπεδο των υποδομών. Το cloud παρέχει πολλά πλεονεκτήματα. Μετά πάμε στο επίπεδο των δεδομένων τα οποία πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα data warerhouse, που γίνεται με genAI. Το τελευταίo trend είναι το agentic ΑΙ και το claimsautomation. Η Google έχει φέρει το agent space. Είναι ουσιαστικά το gemini σε συνδυασμό με search.

- Advertisement -

Όπως επεσήμανε: «Δεν είναι ακριβώς ασφαλιστικός σύμβουλος. Έχει ήδη 100 conectors που είναι έτοιμοι και μπορούν να συνδεθούν όπως κάνετε google search και να πάρετε πολλά δεδομένα, όλα σε ένα. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τους έτοιμους agents ή να δημιουργήσει και άλλους, δικούς του στην πορεία, για κάθε τμήμα της εταιρείας. Δουλεύουμε πλέον με αρκετές εταιρείες στην Ελλάδα. Είναι έτοιμο προϊόν, πολύ εύκολο να το στήσει κάποιος. Έχει γίνει ήδη συνεργασία σε αυτό το επίπεδο με την Groupama στην Βουλγαρία, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Φέρνει μία πολύ εξελιγμένη και πλήρη πλατφόρμα για να καλύψετε όλες σας τις ανάγκες».

Photo Credits

- Advertisement -

Ελένη Παπαδάκη/PHOTOPRESS Θ&Α Αναγνωστόπουλοι