back to top
23.4 C
Athens
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Γκρίζα σύννεφα πάνω από τα cat bonds

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διεθνείς Ειδήσεις

Της Έλενας Ερμείδου

 

- Advertisement -

Γκρίζα σύννεφα συγκεντρώνονται πάνω από τις εκδόσεις cat bonds των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Παρέμβαση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής αγορών ESMA φέρνει τα πάνω κάτω στις αγορές, αυξάνοντας τον κίνδυνο των ρευστοποιήσεων. Επικριτές -διαχειριστές κεφαλαίων- της ESMA τονίζουν ότι η απόφασή της έρχεται σε πλήρη αντίθεση με στόχους της ΕΕ για τη ενίσχυση των επενδύσεων και των αποταμιεύσεων.

Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να προστατεύονται

- Advertisement -

Το ζήτημα που ανέκυψε αφορά ομόλογα καταστροφών αξίας 17,5 δισ. δολαρίων, επενδυτικής κατηγορίας UCITS, κατηγορία που έχει σχεδιαστεί για την προστασία μικροεπενδυτών. Η ESMA απεφάνθη πρόσφατα ότι τα cat bonds δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία κεφαλαίων, εδράζοντας την απόφασή της στην εγγενή πολυπλοκότητά τους για το συγκεκριμένο επενδυτικό κοινό. Η απόφαση της ESMA έχει πάρει τον δρόμο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εξέλιξη αυτή θα ταρακουνήσει την αγορά cat bonds, αξίας 56 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο βρίσκεται πλέον σε κεφάλαια UCITS. Και συμπίπτει με την περίοδο των τυφώνων στις ΗΠΑ, οπότε ξεκινάνε οι νέες τοποθετήσεις στην αγορά αυτή.

Πότε κερδίζουν οι αγοραστές

Από αυτές τις επενδύσεις, οι αγοραστές κερδίζουν σημαντικές αποδόσεις εφόσον δεν συμβεί το προκαθορισμένο γεγονός, αλλά αντιμετωπίζουν μεγάλες απώλειες αν συμβεί το γεγονός. Τέτοιες επενδύσεις βασίζονται σε σύνθετους υπολογισμούς κινδύνου, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη φυσική του καιρού, την κλιματική αλλαγή και την έκθεση ακινήτων.

Κρίσεις και αντιφάσεις

Επικριτές της ESMA χαρακτηρίζουν την απόφαση εσφαλμένη, καθώς θα αποκλείσει τους μικροεπενδυτές από τα εναλλακτικά επενδυτικά αντασφαλιστικά κεφάλαια, όπως τα cat bonds, και τον στόχο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) της ΕΕ.

Δείκτης Swiss Re Global Cat Bond Performance

Ο δείκτης Swiss Re Global Cat Bond Performance έχει κερδίσει περίπου 7% το 2025, μετά από χρόνια ρεκόρ. Από τα τέλη του 2021, έχει ενισχυθεί σχεδόν 50%, έναντι περίπου 40% του S&P 500 και 20% του Bloomberg Global High Yield Total Return Index.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Οι ΕΕΑ διαπιστώνουν σταθερή πρόοδο στη δημοσιοποίηση κύριων δυσμενών επιπτώσεων

Newsroom 3 -
Γενική βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και ενσωμάτωση προηγούμενων συστάσεων διαπιστώνει η νέα έκθεση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών
Διαβάστε περισσότερα

S&P: Καλά τα νέα για τις γαλλικές ασφαλιστικές

Newsroom 3 -
Ο οίκος S&P θεωρεί πως το 2025 θα αναδείξει την πειθαρχία του τομέα και τα οφέλη των μοναδικών δομών ΣΔΙΤ της Γαλλίας, παρά τα αυξημένα ρίσκα
Διαβάστε περισσότερα

Insurance Europe: Το σχέδιο αποταμιεύσεων-επενδύσεων μάς χρειάζεται

Newsroom 3 -
Την προνομιακή θέση του κλάδου για πράσινες επενδύσεις και αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού κενού επισημαίνει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία
Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Δήλωση ESAs για την επικείμενη εφαρμογή της DORA

Newsroom -
Oι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESAs- EIOPA, EBA and ESMA) δημοσίευσαν Κοινή Δήλωση σχετικά με την επικείμενη εφαρμογή του Κανονισμού DORA.
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

THE NEW ERA OF LEADERSHIP: Το 12ο Ετήσιο Συνέδριο της GAMA Hellas – Cyprus έρχεται ανανεωμένο

Newsroom 3 -
Σε συνεργασία με την ΕΣΑΠΕ, η εκδήλωση υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οι επαγγελματίες του κλάδου σκέφτονται, ηγούνται και εμπνέουν τις ομάδες τους
Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύει τη διοικητική της ομάδα η Εθνική Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
Ο Α. Αϊλαμάκης αναλαμβάνει Chief Strategy & Transformation Officer και ο Α. Δένδης Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων
Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί από Τραπεζικός έγινα Ασφαλιστής

Newsroom 3 -
Απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του κ. Μελά Γιαννιώτη, στο υπό έκδοση βιβλίο «Καπνέμποροι και Καπνασφαλιστές»
Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ παρούσα για 6η χρονιά στα γήπεδα της Super League

Newsroom 3 -
Για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ο αθλητισμός αντιπροσωπεύει την υγεία, την προσπάθεια και το ομαδικό πνεύμα – αξίες που ανήκουν στην εταιρική της φιλοσοφία
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Ξεχωρίζουν...

Vivian Lab: Με νέα χρηματοδότηση, δημιουργεί τον πρώτο AI Coach για την εμμηνόπαυση και τη μακροζωία

Το Vivian Lab συγκέντρωσε €850.000 σε έναν νέο γύρο χρηματοδότησης, με επικεφαλής την Eleven VC και τη συμμετοχή καταξιωμένων επενδυτών
Εκδηλώσεις

THE NEW ERA OF LEADERSHIP: Το 12ο Ετήσιο Συνέδριο της GAMA Hellas – Cyprus έρχεται ανανεωμένο

Σε συνεργασία με την ΕΣΑΠΕ, η εκδήλωση υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οι επαγγελματίες του κλάδου σκέφτονται, ηγούνται και εμπνέουν τις ομάδες τους
Αυτοκίνητο

Ασφάλεια αυτοκινήτου: 6 καλύψεις που μπορούν να σε γλιτώσουν από χιλιάδες ευρώ

Η Pricefox αναλύει πόσο θα κόστιζαν χωρίς ασφάλεια αυτοκινήτου διάφορες συχνές επισκευές
Στελέχη & Μετακινήσεις

Ενισχύει τη διοικητική της ομάδα η Εθνική Ασφαλιστική

Ο Α. Αϊλαμάκης αναλαμβάνει Chief Strategy & Transformation Officer και ο Α. Δένδης Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων
Απόψεις

Πώς και γιατί από Τραπεζικός έγινα Ασφαλιστής

Απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του κ. Μελά Γιαννιώτη, στο υπό έκδοση βιβλίο «Καπνέμποροι και Καπνασφαλιστές»
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.