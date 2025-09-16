Γκρίζα σύννεφα πάνω από τα cat bonds

Της Έλενας Ερμείδου

Γκρίζα σύννεφα συγκεντρώνονται πάνω από τις εκδόσεις cat bonds των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Παρέμβαση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής αγορών ESMA φέρνει τα πάνω κάτω στις αγορές, αυξάνοντας τον κίνδυνο των ρευστοποιήσεων. Επικριτές -διαχειριστές κεφαλαίων- της ESMA τονίζουν ότι η απόφασή της έρχεται σε πλήρη αντίθεση με στόχους της ΕΕ για τη ενίσχυση των επενδύσεων και των αποταμιεύσεων.

Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να προστατεύονται

Το ζήτημα που ανέκυψε αφορά ομόλογα καταστροφών αξίας 17,5 δισ. δολαρίων, επενδυτικής κατηγορίας UCITS, κατηγορία που έχει σχεδιαστεί για την προστασία μικροεπενδυτών. Η ESMA απεφάνθη πρόσφατα ότι τα cat bonds δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία κεφαλαίων, εδράζοντας την απόφασή της στην εγγενή πολυπλοκότητά τους για το συγκεκριμένο επενδυτικό κοινό. Η απόφαση της ESMA έχει πάρει τον δρόμο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εξέλιξη αυτή θα ταρακουνήσει την αγορά cat bonds, αξίας 56 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο βρίσκεται πλέον σε κεφάλαια UCITS. Και συμπίπτει με την περίοδο των τυφώνων στις ΗΠΑ, οπότε ξεκινάνε οι νέες τοποθετήσεις στην αγορά αυτή.

Πότε κερδίζουν οι αγοραστές

Από αυτές τις επενδύσεις, οι αγοραστές κερδίζουν σημαντικές αποδόσεις εφόσον δεν συμβεί το προκαθορισμένο γεγονός, αλλά αντιμετωπίζουν μεγάλες απώλειες αν συμβεί το γεγονός. Τέτοιες επενδύσεις βασίζονται σε σύνθετους υπολογισμούς κινδύνου, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη φυσική του καιρού, την κλιματική αλλαγή και την έκθεση ακινήτων.

Κρίσεις και αντιφάσεις

Επικριτές της ESMA χαρακτηρίζουν την απόφαση εσφαλμένη, καθώς θα αποκλείσει τους μικροεπενδυτές από τα εναλλακτικά επενδυτικά αντασφαλιστικά κεφάλαια, όπως τα cat bonds, και τον στόχο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) της ΕΕ.

Δείκτης Swiss Re Global Cat Bond Performance

Ο δείκτης Swiss Re Global Cat Bond Performance έχει κερδίσει περίπου 7% το 2025, μετά από χρόνια ρεκόρ. Από τα τέλη του 2021, έχει ενισχυθεί σχεδόν 50%, έναντι περίπου 40% του S&P 500 και 20% του Bloomberg Global High Yield Total Return Index.