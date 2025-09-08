back to top
29.6 C
Athens
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025

Γιαννάκος: Καμία αναφορά σε μισθούς και ΒΑΕ υγειονομικών από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Newsroom 3

Υγεία

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει την κυβερνητική αδιαφορία, όπως υποστηρίζει, για το προσωπικό του ΕΣΥ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό ασκεί ο Μιχάλης Γιαννάκος με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έγινε καμία αναφορά στους μισθούς και στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά τις χρόνιες ελλείψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Το ΕΣΥ υποφέρει από υποστελέχωση και εξουθένωση του προσωπικού

Ο Μιχάλης Γιαννάκος τονίζει ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, με τους ασθενείς να ταλαιπωρούνται και τους υγειονομικούς να εργάζονται υπό εξαντλητικές συνθήκες. Παρά τις εξαγγελίες για καλύτερο σύστημα υγείας σε δύο χρόνια, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει ότι χωρίς αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση. Το 5,5% του ΑΕΠ που διατίθεται σήμερα για τη δημόσια υγεία είναι ανεπαρκές, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 7,5%.

Ανακαινίσεις χωρίς προσωπικό και υπηρεσίες επί πληρωμή

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναγνωρίζει ότι τα κτίρια και ο εξοπλισμός των νοσοκομείων βελτιώνονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ωστόσο επισημαίνει ότι το προσωπικό μειώνεται αριθμητικά και ποιοτικά. Ο ίδιος προβλέπει ότι οι πολίτες θα αναγκαστούν να πληρώνουν περισσότερα από την τσέπη τους για υπηρεσίες που σήμερα είναι δωρεάν, όπως τα απογευματινά χειρουργεία.

Αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων στο ΕΣΥ

Η κατάσταση στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ χαρακτηρίζεται από άγονες προκηρύξεις, μαζικές αποχωρήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος από νέους επαγγελματίες. Οι χαμηλοί μισθοί αποτελούν βασικό αντικίνητρο, με τους νεοδιόριστους υγειονομικούς να λαμβάνουν αποδοχές που δεν καλύπτουν ούτε το κόστος στέγασης. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα μισθών, όπως 836 ευρώ για νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 684 ευρώ για τραυματιοφορέα. Ο κ. Γιαννάκος σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Ο νεοδιόριστος νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λαμβάνει 836 ευρώ το μήνα, ο βοηθός νοσηλευτή 736 ευρώ το μήνα, ο τραυματιοφορέας 684 ευρώ το μήνα και ο επιμελητής Β´ γιατρός 1216 ευρώ το μήνα. Για φουλ κυκλικό ωράριο ο νοσηλευτής με 7 νύκτες, 7 απογεύματα και τρεις αργίες το μήνα λαμβάνει 100 με 150 ευρώ. Είναι χρήματα αυτά; Τα χρήματα του μισθού των νεοδιόριστων υγειονομικών δεν φθάνουν ούτε για το νοίκι του σπιτιού τους».

