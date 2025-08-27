back to top
Γ. Κεφαλογιάννης: 1.000 προσλήψεις πυροσβεστών το 2026 και νέα Canadair

Για τις προκλήσεις της φετινής αντιπυρικής περιόδου μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης σε συνέντευξή του στο OPEN την Τρίτη.

Μεταξύ άλλων, ερωτηθείς για τις ευθύνες που αποδίδονται, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε: «Προφανώς και έχουν φτάσει δεκάδες, αν όχι και εκατοντάδες υποθέσεις στη Δικαιοσύνη. Θυμίζω ότι έχουμε πάνω από 320 συλλήψεις εμπρηστών, είτε από δόλο είτε από αμέλεια». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το 70% με 75% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα και ότι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που απαιτείται είναι η εκπαίδευση των πολιτών για την πρόληψη. Παράλληλα, ανέδειξε το ζήτημα της υπογειοποίησης καλωδίων, αναφέροντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ το κόστος ανέρχεται στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι ήδη έχουν ξεκινήσει έργα στις πιο ευαίσθητες περιοχές, όπως οι μεικτές ζώνες και τα κρίσιμα οικοσυστήματα.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε επίσης το ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος. «Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 18.000 γυναίκες – άντρες» είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αύξηση περίπου 30% σε σχέση με το 2019. Υπενθύμισε ότι οι οργανικές θέσεις είναι 17.900 και ήδη προγραμματίζονται 1.000 νέες προσλήψεις για το 2026. «Κάθε χρόνο επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον στόλο των εναέριων μέσων, με την προμήθεια νέων Canadair, που θα μπορούν να επιχειρούν και τη νύχτα.

Τέλος, ο υπουργός υπογράμμισε τον στρατηγικό προσανατολισμό στην πρόληψη, με αυξημένους πόρους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και προγράμματα όπως το «Antinero» και το «Αιγίς». «Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία ως πολίτες» και «εμείς θα επενδύσουμε στην πρόληψη» είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση για την πυροπροστασία των δήμων αυξήθηκε από 31 σε 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για πρώτη φορά φέτος επιβλήθηκαν πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις καθαρισμού οικοπέδων.

