Γ. Καραβίας: «Εγγυώμεθα την υψηλού επιπέδου διαχείριση ζημιάς»

Της Έλενας Ερμείδου

Για μία ακόμα χρονιά, η Karavias Art Insurance βρίσκεται δίπλα στον κόσμο της τέχνης και υποστηρίζει ως αποκλειστικός χορηγός ασφάλισης την Art Athina 2025, που πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Γεώργιος Καραβίας της Karavias Underwriting Agency SA, μιλώντας σήμερα στο «IW», τόνισε: «Για 32 συναπτά έτη, λειτουργούμε ως αρωγοί στη διατήρηση της κουλτούρας και του πολιτισμού. Καινοτομούμε και διαμορφώνουμε μέσα από την τεκμηρίωση και πιστοποίηση, ταυτότητα (ID) για κάθε έργο».

Ο ίδιος στην συνομιλία μας προσέθεσε: «Παράλληλα με εξειδικευμένο προσωπικό από συντηρητές, ιστορικούς τέχνης, εργατοτεχνίτες και διαχειριστές ζημιών, εγγυώμεθα την υψηλού επιπέδου διαχείριση ζημιάς και παράλληλα την πλήρη υλική αποκατάσταση κάθε έργου».

Το φετινό μήνυμα για την προστασία της τέχνης

Με το φετινό μήνυμα «Behind every artwork, there’s someone who protects it», η Karavias Art Insurance αναδεικνύει τη σημασία της εξειδικευμένης ασφάλισης στα έργα τέχνης, μέσω του ειδικά σχεδιασμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου Κατά Παντός Κινδύνου.

Λίγα λόγια για την Art Athina

Η Art Athina, η ετήσια διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, είναι η μεγαλύτερη συνάντηση εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, αποτελώντας θεσμό για τη χώρα και την πόλη των Αθηνών.

Φέτος, με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η έκθεση παρουσιάζει έργα που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες εκφράσεις και εφαρμογές της τέχνης, από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη. Στόχος της διοργάνωσης, να αναδείξει τις νέες κατευθύνσεις και τους προβληματισμούς που χαρακτηρίζουν την παγκόσμια εικαστική σκηνή.