back to top
25 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Γ. Καραβίας: «Εγγυώμεθα την υψηλού επιπέδου διαχείριση ζημιάς»

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Πρόσωπα

Της Έλενας Ερμείδου

 

- Advertisement -

Για μία ακόμα χρονιά, η Karavias Art Insurance βρίσκεται δίπλα στον κόσμο της τέχνης και υποστηρίζει ως αποκλειστικός χορηγός ασφάλισης την Art Athina 2025, που πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Γεώργιος Καραβίας της Karavias Underwriting Agency SA, μιλώντας σήμερα στο «IW», τόνισε: «Για 32 συναπτά έτη, λειτουργούμε ως αρωγοί στη διατήρηση της κουλτούρας και του πολιτισμού. Καινοτομούμε και διαμορφώνουμε μέσα από την τεκμηρίωση και πιστοποίηση, ταυτότητα (ID) για κάθε έργο».

- Advertisement -

Ο ίδιος στην συνομιλία μας προσέθεσε: «Παράλληλα με εξειδικευμένο προσωπικό από συντηρητές, ιστορικούς τέχνης, εργατοτεχνίτες και διαχειριστές ζημιών, εγγυώμεθα την υψηλού επιπέδου διαχείριση ζημιάς και παράλληλα την πλήρη υλική αποκατάσταση κάθε έργου».

Το φετινό μήνυμα για την προστασία της τέχνης

Με το φετινό μήνυμα «Behind every artwork, there’s someone who protects it», η Karavias Art Insurance αναδεικνύει τη σημασία της εξειδικευμένης ασφάλισης στα έργα τέχνης, μέσω του ειδικά σχεδιασμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου Κατά Παντός Κινδύνου.

Λίγα λόγια για την Art Athina

Η Art Athina, η ετήσια διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, είναι η μεγαλύτερη συνάντηση εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, αποτελώντας θεσμό για τη χώρα και την πόλη των Αθηνών.

Φέτος, με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η έκθεση παρουσιάζει έργα που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες εκφράσεις και εφαρμογές της τέχνης, από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη. Στόχος της διοργάνωσης, να αναδείξει τις νέες κατευθύνσεις και τους προβληματισμούς που χαρακτηρίζουν την παγκόσμια εικαστική σκηνή.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Karavias Art Insurance: Η προστασία πίσω από κάθε έργο της Art Athina 2025

Newsroom 3 -
Με το μήνυμα «Behind every artwork, there’s someone who protects it», η Karavias Art Insurance αναδεικνύει τη σημασία της εξειδικευμένης ασφάλισης στα έργα τέχνης
Διαβάστε περισσότερα

Γ. Καραβίας στην κάμερα του I.W.: «Λύση για τους υποχρεωτικούς κινδύνους τα MGAs, άπαξ και υπάρξει συνεννόηση ΕΑΕΕ-ΣΕΜΑ»

Newsroom 3 -
Tο φετινό Insurance Conference ανέδειξε και ανέλυσε όλα όσα συμβαίνουν στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, μέσα από διακεκριμένους ομιλητές, στελέχη και επιχειρήσεις
Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Καραβίας: Πρέπει να ενισχύουμε τις δεξιότητες των διαμεσολαβητών

Newsroom -
Η ασφαλιστική αγορά σε μετάβαση αποτελεί μία πραγματικότητα. Διανύουμε εδώ και καιρό μια περίοδο μετάβασης
Διαβάστε περισσότερα

Aσφαλισμένες ιστορίες τέχνης: Η Karavias Art Insurance σε δράση

Newsroom -
Η Karavias Underwriting Agency βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά δίπλα στα εικαστικά δρώμενα, παρέχοντας κάλυψη
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Φιλίππα Μιχάλη και η NN Hellas στο TEDxAthens Salon «Longevity»

Newsroom 3 -
Η εκδήλωση φέρνει στο επίκεντρο τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις μιας ζωής που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χρόνια
Διαβάστε περισσότερα

Η Στέλλα Ζουλινάκη και ο Αντώνης Δουνδουλάκης φώτισαν την Ημέρα του Ασφαλιστή στο «Μελίνα»

Newsroom 3 -
Οι διοργανωτές κρατούν «τη δύναμη της ομάδας, την αξία της συναδελφικότητας και το χαμόγελο όσων ήταν εκεί», γιατί «όταν μοιράζεσαι το όραμα, το ταξίδι γίνεται πάντα πιο φωτεινό»
Διαβάστε περισσότερα

Σε 6 πυλώνες και 12 έργα-κλειδιά η «στρατηγική» του Hassène Feki – Τι αποκάλυψε «μεταξύ τυρού και αχλαδίου» ο έμπειρος CEO της Groupama Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Στο cocktail event της Groupama, ο H. Feki κάλεσε τους συνεργάτες να διαμορφώσουν μαζί το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα

Μετακινήσεις στην Brokers Union – Αναλαμβάνει CEO ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Newsroom 3 -
Kύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η επιλογή υποδηλώνει στόχο ενίσχυσης του στρατηγικού σχεδιασμού και διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου συνεργατών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

2 Gold βραβεία, 1 Silver απέσπασε η Deloitte με εφαρμογές AI

Με δύο Gold Awards και ένα Silver τιμήθηκε η...
Θεσμικοί φορείς

Αντιπροσωπεία του ΕΕΑ επισκέφθηκε τη ΓΑΔΑ για θέματα ενίσχυσης της ασφάλειας

Ο Γ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε ότι η έξαρση της παραβατικότητας, που πιθανώς οφείλεται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, λειτουργεί ανασταλτικά για την αγορά
Υγεία

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»: Ο μικρός Τίμος κέρδισε τη μάχη για τη ζωή με τη στήριξη του ΕΣΥ

Η διάσωση του παιδιού, ύστερα από ατύχημα στη Φωκίδα, εξελίχθηκε σε μαραθώνιο ανθρωπιάς και επαγγελματισμού
Τα Νέα της Αγοράς

Citi Wealth: Η αισιοδοξία επικρατεί στα family offices

Η σχετική έκθεση διαπιστώνει ωστόσο ανάγκη βελτίωσης στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, στην κυβερνοασφάλεια και στον σχεδιασμό διαδοχής ηγεσίας
Εκδηλώσεις

Η Φιλίππα Μιχάλη και η NN Hellas στο TEDxAthens Salon «Longevity»

Η εκδήλωση φέρνει στο επίκεντρο τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις μιας ζωής που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χρόνια
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.