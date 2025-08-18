Γ. Χατζηθεοδοσίου: Επίμονη πρόκληση η ακρίβεια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Η ακρίβεια δεν επέστρεψε. Πολύ απλά, γιατί είναι ένας «βραχνάς» που δεν έφυγε ποτέ από τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ακόμα και όταν οι δείκτες του πληθωρισμού έδειχναν σημάδια «φρεναρίσματος», οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών είχαν «παρκάρει» σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, πολύ πιο πάνω από εκείνα των προηγούμενων ετών.

Αυτή η πραγματικότητα σημαίνει ότι η καθημερινότητα των πολιτών ήταν και παραμένει δύσκολη, με μια αίσθηση οικονομικής ασφυξίας που δεν λέει να υποχωρήσει.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας: τον Ιούλιο του 2025 ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 3%, πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι ανατιμήσεις στο ρεύμα άγγιξαν το 23%, τα ενοίκια εκτοξεύτηκαν κατά 11,4%, ενώ οι τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών παραμένουν υψηλές.

Τα νοικοκυριά παλεύουν καθημερινά να καλύψουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες, ενώ οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν αφενός τα έσοδα «καθηλωμένα» και αφετέρου το κόστος λειτουργίας να αυξάνεται συνεχώς.

Η οικονομική αυτή πίεση αντανακλάται και στις επιλογές των πολιτών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, σχεδόν οι μισοί Έλληνες (48%) έχουν μειώσει τα έξοδα για τις διακοπές τους – είτε επιλέγοντας πιο φθηνούς προορισμούς είτε περιορίζοντας τη διάρκειά τους. Επιπλέον, πάνω από το ένα τρίτο δήλωσε ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος, δείγμα του πόσο έχουν στενέψει τα περιθώρια.

Αυτή η εικόνα των περικοπών είναι ορατή και στην αγορά. Παρά τις γενναίες θερινές εκπτώσεις και την έντονη προσδοκία του εμπορικού κόσμου για ενίσχυση της ρευστότητας και ανάκαμψη των πωλήσεων, η κίνηση στα καταστήματα παραμένει υποτονική. Οι καταναλωτές, με «ψαλιδισμένη» αγοραστική δύναμη, περιορίζουν τις αγορές τους, εντείνοντας την ανησυχία για την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων.

Προβληματισμό προκαλούν και τα στοιχεία για τον τουρισμό. Παρότι οι αφίξεις ξένων τουριστών αυξήθηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια στο πρώτο πεντάμηνο του 2025, η κατά κεφαλήν δαπάνη είτε παραμένει σταθερή είτε μειώνεται. Ουσιαστικά, ο τουρισμός, παρόλο που αριθμητικά είναι «ζωντανός», δεν αποδίδει τα αναμενόμενα στην πραγματική οικονομία, στερώντας σημαντικά έσοδα από τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από αυτόν.

Την ίδια στιγμή, οι επαγγελματίες βλέπουν το ενεργειακό κόστος και το κόστος της επαγγελματικής στέγης να αυξάνονται ασταμάτητα.

Μπροστά σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί την Πολιτεία να αναλάβει άμεσα και στοχευμένα μέτρα: φοροελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ώστε να αντέξουν το αυξημένο κόστος και να συνεχίσουν να επενδύουν.

Παράλληλα, απαιτείται μια στρατηγική ενίσχυση του τουρισμού που θα αυξήσει την κατά κεφαλήν δαπάνη και θα φέρει ουσιαστική ανάσα στην οικονομία.

Η ακρίβεια δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι ο καθημερινός αγώνας χιλιάδων Ελλήνων που δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους και η δύσκολη μάχη των επιχειρήσεων να επιβιώσουν. Αν δεν δράσουμε τώρα, το αύριο θα είναι ακόμα πιο σκληρό για όλους μας.