Εξαγόρασε την Aqurance ΑΕ η EY Ελλάδος

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY ανακοίνωσε ότι η EY Ελλάδος ολοκλήρωσε την εξαγορά της Aqurance ΑΕ, κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία Veeva. Η Aqurance, εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα κλινικού, εμπορικού και ψηφιακού μετασχηματισμού σε εταιρείες του κλάδου υγείας και βιοεπιστημών, σε όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με αυτή την εξαγορά, ενισχύεται η πρόταση αξίας της EY, συνδυάζοντας τις γνώσεις των ομάδων της γύρω από τις κανονιστικές απαιτήσεις, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη διαχείριση της αλλαγής (change management), τη διοίκηση προγραμμάτων, και την ενσωμάτωση και υλοποίηση τεχνολογιών, με την εκτενή εμπειρία της Aqurance στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με εφαρμογές και την πλατφόρμα Veeva Vault.

