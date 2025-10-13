back to top
22.3 C
Athens
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εξαγόρασε την Aqurance ΑΕ η EY Ελλάδος

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Τα Νέα της Αγοράς

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY ανακοίνωσε ότι η EY Ελλάδος ολοκλήρωσε την εξαγορά της Aqurance ΑΕ, κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία Veeva. Η Aqurance, εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα κλινικού, εμπορικού και ψηφιακού μετασχηματισμού σε εταιρείες του κλάδου υγείας και βιοεπιστημών, σε όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με αυτή την εξαγορά, ενισχύεται η πρόταση αξίας της EY, συνδυάζοντας τις γνώσεις των ομάδων της γύρω από τις κανονιστικές απαιτήσεις, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη διαχείριση της αλλαγής (change management), τη διοίκηση προγραμμάτων, και την ενσωμάτωση και υλοποίηση τεχνολογιών, με την εκτενή εμπειρία της Aqurance στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με εφαρμογές και την πλατφόρμα Veeva Vault.

- Advertisement -

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αποταμίευσης

Newsroom 3 -
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού - Δείτε τις ημερομηνίες
Διαβάστε περισσότερα

Deloitte FSI Predictions 2025: 8 προβλέψεις που επαναπροσδιορίζουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Newsroom 3 -
Οι επιχειρήσεις του κλάδου, μεταξύ τους και οι ασφαλιστικές, καλούνται να μεταβούν από παθητικό ρόλο αντίδρασης σε ρόλο διαμόρφωσης αλλαγών
Διαβάστε περισσότερα

Σε δημόσια διαβούλευση η «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη»

Newsroom 3 -
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ
Διαβάστε περισσότερα

Το ΤΜΕΔΕ αλλάζει πίστα

Newsroom 3 -
Ο φορέας ξεπερνά τα στενά όρια του εγγυοδοτικού ταμείου και γίνεται βασικός πυλώνας υποστήριξης του τεχνικού κόσμου και των νέων επιστημόνων
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Check Point: 1.900 κυβερνοεπιθέσεις εβδομαδιαίως ανά οργανισμό τον Σεπτέμβριο – Αύξηση 41% στην Ελλάδα

Newsroom 3 -
Τον αυξημένο κίνδυνο που συνεπάγεται η διάδοση της GenAI αναδεικνύει η τελευταία Παγκόσμια Έκθεση Πληροφοριών Απειλών της εταιρείας
Διαβάστε περισσότερα

Ακατάλληλες έως και 40% οι αξονικές τομογραφίες στην Ευρώπη: Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό

Newsroom 3 -
Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση των απεικονιστικών εξετάσεων πραγματοποιεί η HERCA
Διαβάστε περισσότερα

Πάει για μεγάλες πρωτιές η Eurolife

Newsroom 3 -
Στόχος της Eurobank, να ανεβάσει την παραγωγή της ασφαλιστικής στα 900 εκατομμύρια ευρώ
Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία αύξηση των ασφαλιστηρίων για φυσικές καταστροφές μετά τη νομοθετική υποχρέωση

Newsroom 3 -
Tα πρώτα συμπεράσματα από τη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ δείχνουν την άμεση ανταπόκριση οδηγών και ασφαλιστικών εταιρειών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Cyber

Check Point: 1.900 κυβερνοεπιθέσεις εβδομαδιαίως ανά οργανισμό τον Σεπτέμβριο – Αύξηση 41% στην Ελλάδα

Τον αυξημένο κίνδυνο που συνεπάγεται η διάδοση της GenAI αναδεικνύει η τελευταία Παγκόσμια Έκθεση Πληροφοριών Απειλών της εταιρείας
Υγεία

Ακατάλληλες έως και 40% οι αξονικές τομογραφίες στην Ευρώπη: Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό

Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση των απεικονιστικών εξετάσεων πραγματοποιεί η HERCA
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Πάει για μεγάλες πρωτιές η Eurolife

Στόχος της Eurobank, να ανεβάσει την παραγωγή της ασφαλιστικής στα 900 εκατομμύρια ευρώ
Θεσμικοί φορείς

Ραγδαία αύξηση των ασφαλιστηρίων για φυσικές καταστροφές μετά τη νομοθετική υποχρέωση

Tα πρώτα συμπεράσματα από τη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ δείχνουν την άμεση ανταπόκριση οδηγών και ασφαλιστικών εταιρειών
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μεγάλη συμμετοχή στη δράση δενδροφύτευσης της Carglass® στην Πεντέλη, σε συνεργασία με τη We4all

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Carglass® Repair for Nature», η εταιρεία φυτεύει ένα δέντρο για κάθε τόνο CO₂ που εξοικονομείται μέσω της επισκευής παρμπρίζ
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.