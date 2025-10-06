back to top
17.8 C
Athens
Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας: Ψηφιακή επανάσταση στην περίθαλψη και την ασφάλεια των ασθενών στην ΕΕ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην υγειονομική περίθαλψη με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (ΕΧΔΥ), φέρνοντας τα δεδομένα υγείας στο επίκεντρο της φροντίδας. Ο ΕΧΔΥ υπόσχεται διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ταχύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.

ΕΧΔΥ εικαστικό

- Advertisement -

Ο Κανονισμός για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, που βρίσκεται σε φάση εφαρμογής, αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο τομεακό χώρο δεδομένων στην ΕΕ. Στόχος του είναι η βελτίωση της ροής και της χρήσης των δεδομένων υγείας εντός και μεταξύ των κρατών μελών, με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα των ασθενών. Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την ψηφιακή μεταμόρφωση της υγειονομικής περίθαλψης, ενισχύοντας την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας.

Ασφαλής πρόσβαση και διασυνοριακή φροντίδα

- Advertisement -

Ο ΕΧΔΥ θα επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία από οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ. Μέσω της υποδομής MyHealth@EU, οι πληροφορίες όπως είναι το συνοπτικό ιστορικό υγείας, οι ηλεκτρονικές συνταγές, οι απεικονίσεις και τα εργαστηριακά αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο και στη γλώσσα του χρήστη. Αυτό διευκολύνει την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες και μειώνει την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες εξετάσεις, ενισχύοντας την ποιότητα της φροντίδας.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Υπουργείο Υγείας: Ξεκινά ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης

Newsroom 3 -
Το Υπουργείο τονίζει τη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού, ειδικά για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου
Διαβάστε περισσότερα

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Newsroom 3 -
Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

Νέα ψηφιακή εποχή στην υγεία: 3 απλά βήματα για ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Newsroom 3 -
Για πρωτοφανή ανταπόκριση στη νέα ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης «1566» κάνει λόγο το Υπουργείο Υγείας - Aπό τις 3 Οκτωβρίου και μηχανισμός callback
Διαβάστε περισσότερα

Διπλάσιος κίνδυνος για long COVID σε παιδιά μετά από δεύτερη λοίμωξη: Τι δείχνει η νέα μελέτη του NIH

Newsroom 3 -
Τα αποτελέσματα της μελέτης έρχονται σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η COVID-19 είναι «ήπια» στα παιδιά
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Άσυλο Ανιάτων: Αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Newsroom 3 -
Η δωρεά εκσυγχρονίζει ουσιαστικά τις υποδομές του Νοσηλευτηρίου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και των συνθηκών νοσηλείας
Διαβάστε περισσότερα

Τα καλά και τα αμφιλεγόμενα του νέου δείκτη υγείας

Newsroom 3 -
Kύρια πηγή κόστους τα νοσοκομεία, που ωστόσο παραμένουν εκτός ρύθμισης
Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας: Ξεκινά ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης

Newsroom 3 -
Το Υπουργείο τονίζει τη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού, ειδικά για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου
Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτομία στις θεραπείες και στην ιατρική τεχνολογία θα δώσει λύσεις σε άλυτα θεραπευτικά πεδία

Newsroom 3 -
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 24ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld με τίτλο «A New Era in Healthcare – Driving the Change»
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

100 χρόνια ΕΕΑ – Μια μεγάλη βραδιά ελληνικής παράδοσης στο Περιστέρι, με την υπογραφή του Γιάννη Ρούσση

Μια γιορτή για όλους, μια συνάντηση γενεών, μια βραδιά που ενώνει τον πολιτισμό με την ιστορία του ελληνικού επιχειρείν
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Άσυλο Ανιάτων: Αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Η δωρεά εκσυγχρονίζει ουσιαστικά τις υποδομές του Νοσηλευτηρίου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και των συνθηκών νοσηλείας
Εκπαίδευση

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπαιδεύει Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στα Χρηματοοικονομικά

Το 4ωρο πρόγραμμα θα καλύψει το πρώτο επίπεδο γνώσεων σε πεδία όπως η χρηματοδότηση, η επιχειρηματική διαχείριση και η ασφάλιση
Θεσμικοί φορείς

Η ΠΟΑΔ για την Ασπίς Πρόνοια: «Μια πληγή που δεν κλείνει»

Για 16 χρόνια ανεμπόδιστης κωλυσιεργίας, ώστε να παρεμποδίζεται το έργο των ανθρώπων της διαμεσολάβησης, κάνει λόγο η Ομοσπονδία
Εκδηλώσεις

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στήριξε ως χορηγός την ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ

Η εταιρεία ενίσχυσε έμπρακτα μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια του κλάδου
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.