Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας: Ψηφιακή επανάσταση στην περίθαλψη και την ασφάλεια των ασθενών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην υγειονομική περίθαλψη με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (ΕΧΔΥ), φέρνοντας τα δεδομένα υγείας στο επίκεντρο της φροντίδας. Ο ΕΧΔΥ υπόσχεται διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ταχύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.

- Advertisement -

Ο Κανονισμός για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, που βρίσκεται σε φάση εφαρμογής, αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο τομεακό χώρο δεδομένων στην ΕΕ. Στόχος του είναι η βελτίωση της ροής και της χρήσης των δεδομένων υγείας εντός και μεταξύ των κρατών μελών, με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα των ασθενών. Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την ψηφιακή μεταμόρφωση της υγειονομικής περίθαλψης, ενισχύοντας την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας.

Ασφαλής πρόσβαση και διασυνοριακή φροντίδα

- Advertisement -

Ο ΕΧΔΥ θα επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία από οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ. Μέσω της υποδομής MyHealth@EU, οι πληροφορίες όπως είναι το συνοπτικό ιστορικό υγείας, οι ηλεκτρονικές συνταγές, οι απεικονίσεις και τα εργαστηριακά αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο και στη γλώσσα του χρήστη. Αυτό διευκολύνει την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες και μειώνει την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες εξετάσεις, ενισχύοντας την ποιότητα της φροντίδας.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr