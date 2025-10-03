back to top
20.2 C
Athens
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Έτσι θα υπολογίζεται ο ετήσιος δείκτης αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον καθορισμό των κρίσιμων δεικτών, παραγόντων και βάσεων δεδομένων που θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΛΣΤΑΤ για την κατάρτιση και τον υπολογισμό του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας.

Στην ΚΥΑ ορίζεται ότι ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας αξιοποιείται, ολικώς ή μερικώς, υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται στον δείκτη ζημιών ασφαλίσεων υγείας που επηρεάζει τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για τον καθορισμό του μέρους της ετήσιας αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας που σχετίζεται με τις μέσες δαπάνες νοσηλείας.

- Advertisement -

Από τον ΕΔΑ, όπως διαμορφώνεται ετησίως, προκύπτει η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, σε σχέση με την τιμή του προηγουμένου έτους, των δαπανών νοσηλείας που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΔΑ

- Advertisement -

Για τον υπολογισμό του ΕΔA λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα εισόδου που αντλούνται από το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων με νοσοκομειακά προγράμματα, μακροχρόνια και ετησίως ανανεούμενα, και από τις αντίστοιχες αποζημιώσεις όλων των συνεισφερουσών επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία και οι παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΔΑ είναι οι ακόλουθοι:

α) Το χρονικό σημείο αναφοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία τα δεδομένα των περ. β’ έως ε’ είχαν τις συγκεκριμένες τιμές.

β) Οι ημερομηνίες αναγγελίας των ασφαλιστικών περιπτώσεων για τις οποίες καταβλήθηκε αποζημίωση.

γ) Τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης, όπως και τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος.

δ) Τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τη συνεισφέρουσα επιχείρηση για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

ε) Τα ποσά που οφείλονται αλλά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί (εκκρεμείς αποζημιώσεις) για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

Η ΕΛΣΤΑΤ θα υπολογίζει τον ΕΔΑ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα τον δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3832/2010, περί δημοσίευσης και διάδοσης στατιστικών στοιχείων.

Τα δεδομένα εισόδου που αντιστοιχούν σε κάθε έτος θα διαβιβάζονται από τις συνεισφέρουσες επιχειρήσεις στην ΕΛΣΤΑΤ το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους.

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό ΦΕΚ: Deiktis_Anaprosarmogis_Ygeia

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΚΥΑ για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων στους πληγέντες από την περσινή έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Newsroom 3 -
Αρμόδια για τη χορήγηση είναι η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ - Τα ποσά και οι προϋποθέσεις
Διαβάστε περισσότερα

Το μήνυμα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Αυστηρότερη εποπτεία και εφαρμογή κανόνων

Newsroom 3 -
Στην ομιλία του έκανε επίσης λόγο για «εξωφρενικές» αυξήσεις, που πλήττουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα
Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για διαφάνεια στη χρέωση υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας

Newsroom 3 -
Η πρωτοβουλία ακολουθεί τη δέσμευση του κόμματος για διαφάνεια στα ασφάλιστρα, υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού και κατά της ασυδοσίας
Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία μέτωπα των ασφαλιστικών υγείας

Newsroom 3 -
Τα θέματα με τον Δείκτη Υγείας, τις αποζημιώσεις και τον καθορισμό των ασφαλίστρων βρίσκονται σε επικίνδυνο σημείο...
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Καινοτομία στις θεραπείες και στην ιατρική τεχνολογία θα δώσει λύσεις σε άλυτα θεραπευτικά πεδία

Newsroom 3 -
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 24ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld με τίτλο «A New Era in Healthcare – Driving the Change»
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΜΑ συγκέντρωσε την ασφαλιστική αγορά στην ετήσια εκδήλωσή του – Κ. Αλφιέρης: «Ενώνουμε δυνάμεις, μοιραζόμαστε αξίες, κοιτάζουμε μπροστά»

Newsroom 3 -
Η βραδιά αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για networking, ανταλλαγή απόψεων και σύσφιξη σχέσεων στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλίππα Μιχάλη αναδεικνύει τη σημασία της ευζωίας στο TEDxAthens

Newsroom 3 -
Η μακροζωία δεν αφορά μόνο την αύξηση των ετών, τόνισε η Πρόεδρος και CEO της NN Hellas, αλλά χρειάζεται ποιότητα και σκοπό
Διαβάστε περισσότερα

100 Χρόνια ΕΕΑ: 2ος Αγώνας Δρόμου και Παραδοσιακά Παιχνίδια την Κυριακή 5/10 στον Πεδίον του Άρεως

Newsroom 3 -
Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυσή του, το ΕΕΑ προάγει μέσα από την εκδήλωση την υγεία, στην άθληση και την ποιότητα ζωής - Βίντεο
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

H BlueByte διαψεύδει τις φήμες εξαγοράς της

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία ασφαλιστικού λογισμικού διαψεύδει τις φήμες περί πώλησής της σε επιχειρηματία του ασφαλιστικού χώρου
Εκδηλώσεις

Τελευταία μέρα συμμετοχής στον διαγωνισμό της Euroins – Οι 3 νικητές θα γίνουν… συνοδηγοί του Θ. Χαλκιά

Η Euroins βάζει τους τυχερούς στο δεξί bucket του Renault Clio Rally3 του οδηγού αγώνων για μια μοναδική εμπειρία αδρεναλίνης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Επίσημος Χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι η Extra Assistance

Κοινό όραμα, η προαγωγή του αθλητισμού και η ανάδειξη των αξιών της ομαδικότητας και της αλληλοϋποστήριξης
Εκδηλώσεις

Η Καινοτομία στις θεραπείες και στην ιατρική τεχνολογία θα δώσει λύσεις σε άλυτα θεραπευτικά πεδία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 24ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld με τίτλο «A New Era in Healthcare – Driving the Change»
Εκδηλώσεις

Athens Riviera Summit 2025: Iδιαίτερη επιτυχία και υψηλές παρουσίες

Tην επίσημη έναρξη της Συνόδου, που λαμβάνει χώρα στα Αστέρια Γλυφάδας το τριήμερο 1-3 Οκτωβρίου, κήρυξε ο υπουργός Ανάπτυξης
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.