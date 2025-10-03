Έτσι θα υπολογίζεται ο ετήσιος δείκτης αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον καθορισμό των κρίσιμων δεικτών, παραγόντων και βάσεων δεδομένων που θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΛΣΤΑΤ για την κατάρτιση και τον υπολογισμό του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας.

Στην ΚΥΑ ορίζεται ότι ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας αξιοποιείται, ολικώς ή μερικώς, υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται στον δείκτη ζημιών ασφαλίσεων υγείας που επηρεάζει τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για τον καθορισμό του μέρους της ετήσιας αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας που σχετίζεται με τις μέσες δαπάνες νοσηλείας.

Από τον ΕΔΑ, όπως διαμορφώνεται ετησίως, προκύπτει η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, σε σχέση με την τιμή του προηγουμένου έτους, των δαπανών νοσηλείας που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΔΑ

Για τον υπολογισμό του ΕΔA λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα εισόδου που αντλούνται από το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων με νοσοκομειακά προγράμματα, μακροχρόνια και ετησίως ανανεούμενα, και από τις αντίστοιχες αποζημιώσεις όλων των συνεισφερουσών επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία και οι παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΔΑ είναι οι ακόλουθοι:

α) Το χρονικό σημείο αναφοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία τα δεδομένα των περ. β’ έως ε’ είχαν τις συγκεκριμένες τιμές.

β) Οι ημερομηνίες αναγγελίας των ασφαλιστικών περιπτώσεων για τις οποίες καταβλήθηκε αποζημίωση.

γ) Τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης, όπως και τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος.

δ) Τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τη συνεισφέρουσα επιχείρηση για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

ε) Τα ποσά που οφείλονται αλλά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί (εκκρεμείς αποζημιώσεις) για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

Η ΕΛΣΤΑΤ θα υπολογίζει τον ΕΔΑ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα τον δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3832/2010, περί δημοσίευσης και διάδοσης στατιστικών στοιχείων.

Τα δεδομένα εισόδου που αντιστοιχούν σε κάθε έτος θα διαβιβάζονται από τις συνεισφέρουσες επιχειρήσεις στην ΕΛΣΤΑΤ το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους.

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό ΦΕΚ: Deiktis_Anaprosarmogis_Ygeia