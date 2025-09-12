«Επιστροφή στα θρανία» με οδηγό την υγεία και την ψυχολογία των παιδιών

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και μαζί της επανέρχονται οι προκλήσεις, οι ανησυχίες αλλά και οι ευκαιρίες για μαθητές και γονείς. Η επιστροφή στο σχολείο δεν αφορά μόνο τις σχολικές τσάντες και τα βιβλία, αλλά και τη συνολική προετοιμασία των παιδιών, σωματική και ψυχολογική, ώστε να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα καθημερινότητα.

Η παιδίατρος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Παιδιατρικού Τμήματος του Medifirst Αμαρουσίου, κα Κάτια Δημοπούλου, τονίζει ότι ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος αποτελεί το «κλειδί» για να μπει κάθε παιδί στη σχολική χρονιά με ασφάλεια. Όπως επισημαίνει, «ο ετήσιος παιδιατρικός έλεγχος δεν αφορά μόνο τα εμβόλια και την παρακολούθηση της ανάπτυξης, αλλά και ζητήματα όπως η διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος και η ψυχολογική ισορροπία».

Σύμφωνα με την ίδια, οι γονείς καλούνται να σταθούν υποστηρικτικά στο πλευρό των παιδιών, ιδιαίτερα όταν αυτά εκφράζουν άγχος ή δισταγμό. Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, η συζήτηση για τις προσδοκίες της νέας χρονιάς και η δημιουργία ενός σταθερού καθημερινού προγράμματος μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ομαλή ένταξη.

Η κ. Δημοπούλου υπογραμμίζει ακόμη ότι «η σωστή προετοιμασία βοηθά το παιδί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου όχι μόνο γνωστικά, αλλά και συναισθηματικά». Με την κατάλληλη καθοδήγηση, τα παιδιά αποκτούν εργαλεία για να διαχειριστούν το άγχος, να ενταχθούν στις ομάδες και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες.

Η κλινική Medifirst διαθέτει οργανωμένο Παιδιατρικό Τμήμα, όπου οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν για ολοκληρωμένο προληπτικό έλεγχο και εξατομικευμένες συμβουλές. Στόχος είναι η πρόληψη, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η διαμόρφωση υγιών συνηθειών που θα συνοδεύουν το παιδί σε όλη τη σχολική διαδρομή.