back to top
21 C
Athens
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Ένα μάθημα ηγεσίας για τον ασφαλιστικό κλάδο από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Editorial

Το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA Global Hellas–Cyprus, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς), ήταν μια στιγμή ξεκάθαρου μηνύματος για το μέλλον. Και το μήνυμα αυτό δόθηκε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία του δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό χαιρετισμό· έδωσε ένα πραγματικό μάθημα ηγεσίας.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου δεν μίλησε μόνο για τα προβλήματα και τις ανάγκες του σήμερα· προχώρησε στο αύριο. Έθεσε ως μονόδρομο την ανάπτυξη του κλάδου, αλλά και την ανάγκη για ένα θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στην ιδιωτική ασφάλιση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, υποστηρίζοντας τον πολίτη και την οικονομία. Με σαφήνεια κάλεσε την Πολιτεία να αξιοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι φυσικές καταστροφές και οι συντάξεις, εκεί όπου το δημόσιο σύστημα αποδεικνύεται ανεπαρκές.

- Advertisement -

Με ηγετικό τόνο, εστίασε στον «ασφαλιστή του μέλλοντος»: έναν επαγγελματία που θα πρέπει να συνδυάζει γνώση, εξειδίκευση, ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας και ικανότητα προσαρμογής στις ραγδαίες αλλαγές. Δεν δίστασε να προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές εφαρμογές θα καταργήσουν πολλές από τις παραδοσιακές υποδομές εξυπηρέτησης, αλλά έσπευσε να αναδείξει και την ευκαιρία: ο ασφαλιστής που θα αγκαλιάσει τη νέα εποχή, θα βγει πολλαπλά κερδισμένος.

Η ομιλία του ήταν μια υπενθύμιση ότι η ηγεσία δεν περιορίζεται στην τυπική εκπροσώπηση ή στην ανάδειξη προβλημάτων· είναι κυρίως η ικανότητα να δείχνεις τον δρόμο. Και αυτό έκανε: έδειξε πώς οι αλλαγές που ήδη δρομολογούνται –όπως η αυτόματη αποστολή επαναπιστοποιήσεων και συμβολαίων αστικής ευθύνης στα Επιμελητήρια– απελευθερώνουν χρόνο και ενέργεια για την ουσία της δουλειάς των ασφαλιστών. Έδειξε ότι η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα σύγχρονων διαδικασιών. Έδειξε ότι το μέλλον δεν είναι φόβος, αλλά ευκαιρία, αρκεί να υπάρχει προσαρμογή.

- Advertisement -

Η ομιλία Χατζηθεοδοσίου ήταν υπόδειγμα στρατηγικής σκέψης. Και κυρίως, ήταν ένα μάθημα ηγεσίας: ότι όσοι αγαπούν τη δουλειά τους, εξελίσσονται και αποκτούν τα εφόδια της νέας εποχής θα έχουν πραγματικά λαμπρό μέλλον.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Το «ευχαριστώ» που επισφράγισε το 12ο Συνέδριο της GAMA Global Hellas-Cyprus και της ΕΣΑΠΕ

Newsroom 3 -
Η ημέρα, γεμάτη συζητήσεις, ομιλίες, βραβεύσεις και συγκινητικές στιγμές, έκλεισε με έναν τόνο ευγνωμοσύνης
Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία της GAMA Global Hellas-Cyprus: Ο Γ. Ιορδανίδης παρέδωσε στον Κ. Ρούσση – Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το 12ο Συνέδριο στο...

Newsroom 3 -
Η μεγάλη συμμετοχή και η θερμή ανταπόκριση απέδειξαν ότι το συνέδριο αποτελεί πλέον σταθερό θεσμό για την ασφαλιστική αγορά
Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με πρωτοβουλία του ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Για ιστορική στιγμή μιλά η ηγεσία του Επιμελητηρίου, καθώς πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία τιμά κατ’ αυτόν τον τρόπο τον «πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας»
Διαβάστε περισσότερα

«Τέσσερις δεκαετίες σοφίας και βέλτιστων πρακτικών»: Ο Ed Deutschlander μαγεύει το κοινό στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA

Newsroom 3 -
Tα κινητά «πήραν φωτιά», καθώς οι συμμετέχοντες ήθελαν να καταγράψουν κάθε λέξη από όσα μοιράστηκε ο CEO της North Star
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe – Στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της αγοράς

Newsroom 3 -
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και η πορεία προς το μέλλον
Διαβάστε περισσότερα

Τα γκάζια και τα χειρόφρενα των ασφαλιστών

Newsroom 3 -
Ο Ανασφάλιστος διερωτάται γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισε...
Διαβάστε περισσότερα

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Newsroom 3 -
Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Newsroom 3 -
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 7 και 9 Οκτωβρίου
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe – Στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της αγοράς

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και η πορεία προς το μέλλον
Ανασφάλιστος

Τα γκάζια και τα χειρόφρενα των ασφαλιστών

Ο Ανασφάλιστος διερωτάται γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισε...
Εκδηλώσεις

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Εκδηλώσεις

Στο BeWell Festival 2025 η ευεξία έγινε γιορτή

Οι ποικίλες δράσεις του φεστιβάλ έδωσαν στους συμμετέχοντες ισχυρό έναυσμα για μια καλύτερη και πιο ισορροπημένη ζωή
Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 7 και 9 Οκτωβρίου
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.