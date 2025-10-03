Ένα μάθημα ηγεσίας για τον ασφαλιστικό κλάδο από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA Global Hellas–Cyprus, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς), ήταν μια στιγμή ξεκάθαρου μηνύματος για το μέλλον. Και το μήνυμα αυτό δόθηκε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία του δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό χαιρετισμό· έδωσε ένα πραγματικό μάθημα ηγεσίας.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου δεν μίλησε μόνο για τα προβλήματα και τις ανάγκες του σήμερα· προχώρησε στο αύριο. Έθεσε ως μονόδρομο την ανάπτυξη του κλάδου, αλλά και την ανάγκη για ένα θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στην ιδιωτική ασφάλιση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, υποστηρίζοντας τον πολίτη και την οικονομία. Με σαφήνεια κάλεσε την Πολιτεία να αξιοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι φυσικές καταστροφές και οι συντάξεις, εκεί όπου το δημόσιο σύστημα αποδεικνύεται ανεπαρκές.

Με ηγετικό τόνο, εστίασε στον «ασφαλιστή του μέλλοντος»: έναν επαγγελματία που θα πρέπει να συνδυάζει γνώση, εξειδίκευση, ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας και ικανότητα προσαρμογής στις ραγδαίες αλλαγές. Δεν δίστασε να προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές εφαρμογές θα καταργήσουν πολλές από τις παραδοσιακές υποδομές εξυπηρέτησης, αλλά έσπευσε να αναδείξει και την ευκαιρία: ο ασφαλιστής που θα αγκαλιάσει τη νέα εποχή, θα βγει πολλαπλά κερδισμένος.

Η ομιλία του ήταν μια υπενθύμιση ότι η ηγεσία δεν περιορίζεται στην τυπική εκπροσώπηση ή στην ανάδειξη προβλημάτων· είναι κυρίως η ικανότητα να δείχνεις τον δρόμο. Και αυτό έκανε: έδειξε πώς οι αλλαγές που ήδη δρομολογούνται –όπως η αυτόματη αποστολή επαναπιστοποιήσεων και συμβολαίων αστικής ευθύνης στα Επιμελητήρια– απελευθερώνουν χρόνο και ενέργεια για την ουσία της δουλειάς των ασφαλιστών. Έδειξε ότι η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα σύγχρονων διαδικασιών. Έδειξε ότι το μέλλον δεν είναι φόβος, αλλά ευκαιρία, αρκεί να υπάρχει προσαρμογή.

Η ομιλία Χατζηθεοδοσίου ήταν υπόδειγμα στρατηγικής σκέψης. Και κυρίως, ήταν ένα μάθημα ηγεσίας: ότι όσοι αγαπούν τη δουλειά τους, εξελίσσονται και αποκτούν τα εφόδια της νέας εποχής θα έχουν πραγματικά λαμπρό μέλλον.