Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Έκτακτη επιχορήγηση στα νοσοκομεία – Στόχος η μείωση των χρεών

Υγεία

Τη χορήγηση έκτακτης επιχορήγησης στα νοσοκομεία από το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό τη ραγδαία μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΣΥ προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση, που οργάνωσε το υπουργείο και όπου συμμετείχαν όλοι οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων.

Ο υπουργός Υγείας δεν ανέφερε το ποσό που θα διατεθεί, αλλά επέστησε την προσοχή των διοικητών ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα και μόνο για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων και για το μηδενισμό σε ορισμένες κατηγορίες υλικών. Παραδέχθηκε ότι τα χρέη των νοσοκομείων μάς έχουν εκθέσει στην Κομισιόν και δήλωσε πως σήμερα έχουν μειωθεί κάτω από το 1 δισ., ενώ μέχρι πριν λίγους μήνες είχαν ξεπεράσει το 1,3 δισ. ευρώ.

Σημείωσε πάντως ότι, πέρσι, το υπουργείο Υγείας δεν ζήτησε έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων για πρώτη φορά στα χρονικά του ΕΣΥ. Εκτίμησε ότι και φέτος δεν θα χρειαστεί έκτακτη επιχορήγηση και πως ο προϋπολογισμός θα τηρηθεί κατά γράμμα. Σημείωσε, βέβαια, ότι η αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού δεν σημαίνει ότι δικαιολογούνται εκπτώσεις στην ποιότητα της ιατρικής φροντίδας.

Παραδέχθηκε ακόμη ότι υπάρχει θέμα με την κατανάλωση φαρμάκων στα νοσοκομεία, που συνεχίζει να κινείται εκτός ελέγχου, γεγονός που οδηγεί σε υπέρογκη επιβάρυνση των φαρμακευτικών εταιρειών μέσω του μηχανισμού του clawback.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

