26.4 C
Athens
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Υπουργείο Υγείας: Διημερίδα για στοχευμένες δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση των νοσοκομείων

Newsroom 3

Υγεία

Το Υπουργείο Υγείας διοργανώνει μια σημαντική διημερίδα που θα εστιάσει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των νοσοκομείων της χώρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Πινακοθήκη.

Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία θα αναλυθεί με ομιλίες, συζητήσεις και προτάσεις για την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, μέσα από τον διάλογο στην κρίσιμη ενημερωτική διημερίδα, θέτει ως στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας.

