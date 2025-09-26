back to top
21.3 C
Athens
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΚΤ: Μετρητά στο σπίτι για περίπτωση κρίσης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτρέπει τα νοικοκυριά να διατηρούν ταμειακά αποθέματα σε περίπτωση κρίσεων και διαταραχών στα συστήματα πληρωμών.

Η δημοσιευμένη ανάλυση τονίζει ότι τα τραπεζογραμμάτια παραμένουν ένα αξιόπιστο εργαλείο τόσο από πρακτική όσο και από ψυχολογική άποψη.

Έρευνα που διεξήγαγε η ΕΚΤ δείχνει ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης –όπως η πανδημία COVID-19, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή οι περιφερειακές διακοπές ρεύματος– η ζήτηση για φυσικό νόμισμα αυξάνεται δραματικά. Οι καταναλωτές το αντιμετωπίζουν ως μια αξιόπιστη και ασφαλή πηγή ρευστότητας. «Τα μετρητά παρέχουν ένα μαξιλάρι ασφαλείας για το σύστημα πληρωμών», τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης. Ένα παράδειγμα είναι η διακοπή ρεύματος στην Ισπανία και την Πορτογαλία, η οποία ανάγκασε τα καταστήματα να δέχονται μόνο πληρωμές με μετρητά.

Όλο και περισσότερες χώρες συμβουλεύουν ρητά τους πολίτες να συσσωρεύουν μετρητά. Η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία συνιστούν να διατηρούν 70 έως 100 ευρώ (350–420 PLN) ανά άτομο. Αυτό είναι αρκετό για να καλύψει τις βασικές ανάγκες για 72 ώρες. Η Σουηδία, από την άλλη πλευρά, προχωρά ένα βήμα παραπέρα και προτείνει να υπάρχει ένα αποθεματικό μετρητών που θα καλύπτει τρόφιμα, φάρμακα ή καύσιμα για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Οι σουηδικές οδηγίες τονίζουν ότι αυτά πρέπει να είναι τραπεζογραμμάτια μικρής ονομαστικής αξίας.

Ψυχολογία Ασφάλειας

Οι ειδικοί της ΕΚΤ επισημαίνουν ότι η διατήρηση μετρητών στο σπίτι έχει και ψυχολογική διάσταση. Σε καταστάσεις αβεβαιότητας, όπως ο πόλεμος στα ανατολικά σύνορα ή οι ανησυχίες για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, η απλή γνώση της κατοχής τραπεζογραμματίων αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας.

Το νέο Gov.gr Wallet και η ασφαλιστική αγορά: μια ψηφιακή ευκαιρία

Η στροφή του Δημοσίου σε μια πιο ενοποιημένη και φιλική εμπειρία έχει άμεσες συνέπειες για τον ιδιωτικό τομέα - ειδικά για την ασφαλιστική αγορά
Η Groupama Ασφαλιστική φιλοξένησε τη συνεδρίαση του European Works Council στην Ελλάδα

Ο θεσμός ενημέρωσης και διαλόγου προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για πάνω από 28.000 εργαζομένους
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο: Δέκα πρακτικοί τρόποι για σωστή διαχείριση απαιτήσεων

Η πρωτοβουλία της Coface αποτελεί οδηγό επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης για τις ΜμΕ, που χρειάζονται σταθερές βάσεις για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες
Η θετική πλευρά της εμμηνόπαυσης: Κι όμως, υπάρχει!

Ο Δρ Θ. Παράσχος προτείνει να επαναπροσδιορίσουμε την εμμηνόπαυση με ένα πιο θετικό και αισιόδοξο φως
Αλλαγή στο πρωτόκολλο ακούσιας νοσηλείας: Το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει τις διακομιδές ψυχικά πασχόντων

Με σημαντική θεσμική παρέμβαση ενισχύεται η προστασία της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων 
