22.3 C
Athens
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

ΕΑΕΕ: Επιστολή προς ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ και Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία για το ζήτημα των SIAs

Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος και τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία απηύθυνε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, επισημαίνοντας τους προβληματισμούς των Ευρωπαίων ασφαλιστών για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τους αποταμιευτικούς / επενδυτικούς λογαριασμούς (Savings and Investments Accounts – SIAs) στο πλαίσιο της SIU, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο.

Η ΕΑΕΕ μετέφερε τα βασικά μηνύματα του δελτίου τύπου της Insurance Europe (βλ. Εγκύκλιο 25 092/1.10.2025) όσον αφορά τον επί της ουσίας αποκλεισμό των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων από το πεδίο της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι οι εργασίες που παρέχονται στις ασφαλίσεις ζωής δεν εξαντλούνται στην παροχή συντάξεων, αλλά επεκτείνονται στην προσφορά μιας μεγάλης ποικιλομορφίας αποταμιευτικών προϊόντων, ανταποκρινόμενων στις διαφορετικές ανάγκες και επενδυτικά προφίλ των ευρωπαίων καταναλωτών. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να παρακαμφθεί το αδιάσειστο δεδομένο ότι το 70% των επενδύσεων ιδιωτών στην ΕΕ προέρχεται από επενδυτικά προϊόντα ασφάλισης ζωής.

Η συγκεκριμένη ενέργεια της ΕΑΕΕ κρίθηκε απαραίτητη ενόψει της προγραμματισμένης στις 10.10.2025 συνάντησης του ECOFIN (Υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών) του Συμβουλίου με θέμα συζήτησης την πρόσφατη ως άνω Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε την επιστολή στη σχετική Εγκύκλιο: Επιστολή προς ΥπΟικ ΤτΕ ΜΕΑ για SIA (Savings Investment Accounts)

