ΕΑΕΕ: +2,5% η παραγωγή ασφαλίστρων το 5μηνο, στα ~2,393 δισ. ευρώ

Την παραγωγή ασφαλίστρων για το πρώτο πεντάμηνο του 2025 παρουσίασε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ύστερα από έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 2.392.586.178,13 ευρώ, αυξημένη κατά 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ύστερα από αύξηση 9,0% στον κλάδο ζημιών (1.301.161.486,54) και μείωση 4,3% στον κλάδο ζωής (1.091.424.691,59 ευρώ).

Η ΕΑΕΕ διευκρινίζει ότι συνολικά ανταποκρίθηκαν 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής. Από τις 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού

συνεταιρισμού, 13 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 6 ευρωπαϊκές

ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου

χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής

ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις

αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2024 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα

παρακάτω αποτελέσματα:

Η ανωτέρω αποτύπωση της παραγωγής ασφαλίστρων, διευκρινίζει η ΕΑΕΕ, αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλιστικές εργασίες (δεν περιλαμβάνονται οι αντασφαλιστικές αναλήψεις) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν. 4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη: oikmel_premium5months2025gr