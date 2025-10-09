Δημιουργική συνάντηση στα γραφεία του Panormos Cluster με την Generali

Κάθε συνεργασία που ενισχύει την εμπιστοσύνη και οικοδομεί γέφυρες επικοινωνίας αποτελεί σημαντικό βήμα προς το κοινό όραμα των εμπλεκόμενων φορέων. Σε αυτή τη λογική, τα ανακαινισμένα γραφεία του Panormos Cluster φιλοξένησαν πρόσφατα μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση.

Ο Πρόεδρος του Panormos Cluster, κ. Κλήμης Δημαρχιάδης, και ο Γενικός Διευθυντής, κ. Φώτης Πουλής, υποδέχθηκαν τον κ. Νίκο Μπλάνα, Account Manager της Generali, σε μια δημιουργική ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, στην καινοτομία και στις στρατηγικές συνεργασίες που μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών και να προαγάγουν το μέλλον του κλάδου.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ φορέων και εταιρειών, δημιουργώντας τις βάσεις για νέες πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις στον ασφαλιστικό τομέα.

Πηγή: LinkedIn, Panormos Cluster