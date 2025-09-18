back to top
Διαμεσολάβηση: Από τη θεωρία στην πράξη – Τι παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκε χθες η παρουσίαση του νέου βιβλίου της διαΝΕΟσις και του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών με τίτλο «Η Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ Κωνσταντίνος Μενουδάκος και ο Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις Διονύσης Νικολάου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε με τη Φαίη Μακαντάση και τον Νικόλαο Κανελλόπουλο, η Ολυμπία Αναστασοπούλου, Ειδική Γραμματέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσίασε το έργο της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας, το οποίο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα.

Στο οργανωτικό επίπεδο αναφέρθηκε η εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, η άμεση και καθημερινή διεκπεραίωση των αιτημάτων που υποβάλλονται και ο έλεγχος των Πιστοποιημένων Κέντρων Διαμεσολάβησης. Στο χρηματοδοτικό επίπεδο αξιοποιούνται πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσα από δύο έργα που αφορούν την αναμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαμεσολάβησης και την επιμόρφωση ασκουμένων, δικηγόρων και διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. Στο νομοθετικό επίπεδο, προωθείται η επέκταση της κτηματολογικής διαμεσολάβησης στις διαφορές με εναγόμενο το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η εισαγωγή μαθημάτων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Εθνική Σχολή Δικαστών και η εκπόνηση Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης, που φιλοδοξεί να αποτελέσει ολοκληρωμένο και λειτουργικό εργαλείο για την ορθολογική και ταχεία διευθέτηση διαφορών.

Η διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης αναδείχθηκε ως κρίσιμη προτεραιότητα, με στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν τη σημαντική αύξηση στην κατάθεση πρακτικών επιτυχούς διαμεσολάβησης στα Πρωτοδικεία της χώρας. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια σταθερά ανοδική πορεία του θεσμού σε πεδία υψηλής κοινωνικής και οικονομικής σημασίας.

 

Πηγή: LinkedIn

