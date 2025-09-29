Δ. Γαβαλάκης: «Το My City Market στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις» – Νέες προοπτικές για την ασφαλιστική αγορά

Μια νέα ψηφιακή πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην τοπική επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τον ασφαλιστικό κλάδο παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δημήτρης Γαβαλάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Πρόκειται για την πλατφόρμα My City Market, η οποία στοχεύει να φέρει πιο κοντά τους πολίτες με τις μικρές επιχειρήσεις της γειτονιάς τους, δίνοντας ώθηση στην τοπική κατανάλωση και παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία ανάπτυξης στους δήμους.

Ο κ. Γαβαλάκης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα του ΕΕΑ είναι να είναι ουσιαστικά χρήσιμο τόσο στον πολίτη όσο και στον επαγγελματία, επισημαίνοντας πως με το My City Market δημιουργείται μια γέφυρα που ενώνει τις ανάγκες της κοινωνίας με τις δυνατότητες της αγοράς. Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα επιτρέπει στους δημότες να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα τις υπηρεσίες και τα καταστήματα που χρειάζονται, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να αποκτούν πολύτιμα στοιχεία για την τοπική αγορά, να αναγνωρίζουν ελλείψεις και να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερες πολιτικές ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ασφαλιστική αγορά, καθώς η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τον κύριο κορμό των πελατών της ιδιωτικής ασφάλισης, δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας και δυνατότητες για νέες ασφαλιστικές καλύψεις. Η αύξηση του κύκλου εργασιών των μικρών επιχειρήσεων ενισχύει την ασφαλιστική τους ικανότητα, ενώ τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τις καταναλωτικές συνήθειες μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό στοχευμένων προϊόντων. Επιπλέον, οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες, βρίσκουν στο My City Market ένα χρήσιμο εργαλείο για την προσέγγιση νέων πελατών.

Το ΕΕΑ έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο παρουσιάσεις της πλατφόρμας σε δήμους, με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση, και έχει θέσει ως στόχο να καλύψει τουλάχιστον πενήντα δήμους μέσα στον επόμενο χρόνο. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου, τελικός στόχος είναι να στηριχθεί ο τζίρος των τοπικών επιχειρήσεων, ώστε να μεταφερθεί μέρος της κατανάλωσης από τις μεγάλες αλυσίδες στα καταστήματα της γειτονιάς, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Το My City Market αναδεικνύεται έτσι όχι μόνο σε μια καινοτόμο πρωτοβουλία στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, αλλά και σε μια δράση με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την ασφαλιστική αγορά, η οποία καλείται να βρει νέους τρόπους προσαρμογής στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των μικρών επαγγελματιών.