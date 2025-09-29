back to top
17.9 C
Athens
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Δ. Γαβαλάκης: «Το My City Market στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις» – Νέες προοπτικές για την ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Μια νέα ψηφιακή πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην τοπική επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τον ασφαλιστικό κλάδο παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δημήτρης Γαβαλάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Πρόκειται για την πλατφόρμα My City Market, η οποία στοχεύει να φέρει πιο κοντά τους πολίτες με τις μικρές επιχειρήσεις της γειτονιάς τους, δίνοντας ώθηση στην τοπική κατανάλωση και παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία ανάπτυξης στους δήμους.

Ο κ. Γαβαλάκης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα του ΕΕΑ είναι να είναι ουσιαστικά χρήσιμο τόσο στον πολίτη όσο και στον επαγγελματία, επισημαίνοντας πως με το My City Market δημιουργείται μια γέφυρα που ενώνει τις ανάγκες της κοινωνίας με τις δυνατότητες της αγοράς. Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα επιτρέπει στους δημότες να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα τις υπηρεσίες και τα καταστήματα που χρειάζονται, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να αποκτούν πολύτιμα στοιχεία για την τοπική αγορά, να αναγνωρίζουν ελλείψεις και να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερες πολιτικές ανάπτυξης.

- Advertisement -

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ασφαλιστική αγορά, καθώς η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τον κύριο κορμό των πελατών της ιδιωτικής ασφάλισης, δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας και δυνατότητες για νέες ασφαλιστικές καλύψεις. Η αύξηση του κύκλου εργασιών των μικρών επιχειρήσεων ενισχύει την ασφαλιστική τους ικανότητα, ενώ τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τις καταναλωτικές συνήθειες μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό στοχευμένων προϊόντων. Επιπλέον, οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες, βρίσκουν στο My City Market ένα χρήσιμο εργαλείο για την προσέγγιση νέων πελατών.

Το ΕΕΑ έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο παρουσιάσεις της πλατφόρμας σε δήμους, με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση, και έχει θέσει ως στόχο να καλύψει τουλάχιστον πενήντα δήμους μέσα στον επόμενο χρόνο. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου, τελικός στόχος είναι να στηριχθεί ο τζίρος των τοπικών επιχειρήσεων, ώστε να μεταφερθεί μέρος της κατανάλωσης από τις μεγάλες αλυσίδες στα καταστήματα της γειτονιάς, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

- Advertisement -

Το My City Market αναδεικνύεται έτσι όχι μόνο σε μια καινοτόμο πρωτοβουλία στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, αλλά και σε μια δράση με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την ασφαλιστική αγορά, η οποία καλείται να βρει νέους τρόπους προσαρμογής στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των μικρών επαγγελματιών.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Newsroom 3 -
Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Διαβάστε περισσότερα

Νέα μέτρα για στέγη, αδρανή ακίνητα και ψηφιοποίηση – Πώς θα επωφεληθεί η ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Οι αλλαγές επηρεάζουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τον κίνδυνο αφερεγγυότητας μισθωτών και τη δυνατότητα δημιουργίας σχετικών προϊόντων
Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη στελεχών και νέο ασφαλιστικό: καμπανάκι για την ασφαλιστική αγορά στο συνέδριο της ΠΑΕΛΟ

Newsroom 3 -
Οι δύο κρίσιμοι παράγοντες θα καθορίσουν τις ισορροπίες και στην ίδια την ασφαλιστική αγορά, πέρα από την οικονομία και την κοινωνία
Διαβάστε περισσότερα

100 Χρόνια ΕΕΑ: 2ος Αγώνας Δρόμου για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

Newsroom 3 -
Ο Αγώνας Δρόμου του ΕΕΑ αποτελεί μια γιορτή που φέρνει κοντά επαγγελματίες, οικογένειες και φίλους - Έως την 1η Οκτωβρίου οι εγγραφές
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η ΕΑΕΕ μπαίνει στο «τραπέζι των μεγάλων» – Επιτυχία για την ηγεσία της

Newsroom 3 -
Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Newsroom 3 -
Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Διαβάστε περισσότερα

Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Newsroom 3 -
Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει το κλίμα… μέσα μας για τις φυσικές καταστροφές

Newsroom 3 -
Με νέα καμπάνια και microsite, η εταιρεία συμβάλλει στην πρόληψη και στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η ΕΑΕΕ μπαίνει στο «τραπέζι των μεγάλων» – Επιτυχία για την ηγεσία της

Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Θεσμικοί φορείς

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Editorial

Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

H Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει το κλίμα… μέσα μας για τις φυσικές καταστροφές

Με νέα καμπάνια και microsite, η εταιρεία συμβάλλει στην πρόληψη και στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης
Θεσμικοί φορείς

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Επιταχύνθηκαν οι άδειες επισκευής στη Θεσσαλία

Παράλληλα, περίπου 10 ιδιοκτήτες κτιρίων καθημερινά λαμβάνουν το ποσό της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για τον ίδιο σκοπό
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.