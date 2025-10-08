18.3 C
Cromar: Νέο πρόγραμμα ασφάλισης για ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Η Cromar παρουσιάζει το νέο προτιμολογημένο ασφαλιστικό πρόγραμμα Secure STR Liability Guard, το οποίο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές κατοικιών
που βρίσκονται σε βραχυχρόνια μίσθωση (π.χ. Airbnb).

Το πρόγραμμα έχει στόχο όχι μόνο να ικανοποιήσει την απαίτηση του νέου νόμου 5170/2025, αλλά να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη Αστικής Ευθύνης με ευρύτητα επιλογών ορίων κάλυψης.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει ποικίλες εναλλακτικές ασφαλιστικές απαιτήσεις. Μεταξύ των χαρακτηριστικών του, το χαμηλό κόστος, με ολικά ετήσια ασφάλιστρα που ξεκινούν από 35 ευρώ, το μεγάλο εύρος επιλογής ορίων ευθύνης, από 25.000 έως 2.000.000 ευρώ, καθώς και οι πολλές επεκτάσεις, με την Επαγγελματική Ευθύνη του Διαχειριστή να περιλαμβάνεται στο βασικό πλαίσιο καλύψεων.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Accelerant Insurance Europe SA, την οποία η Cromar Insurance Group εκπροσωπεί πλέον στην Ελληνική και Κυπριακή Αγορά.

