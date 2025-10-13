back to top
16.4 C
Athens
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Check Point: 1.900 κυβερνοεπιθέσεις εβδομαδιαίως ανά οργανισμό τον Σεπτέμβριο – Αύξηση 41% στην Ελλάδα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Cyber

Η Check Point Research, το τμήμα Πληροφοριών Απειλών της Check Point® Software Technologies Ltd., πρωτοπόρου και παγκόσμιου ηγέτη στις λύσεις κυβερνοασφάλειας, δημοσίευσε την Παγκόσμια Έκθεση Πληροφοριών Απειλών για τον Σεπτέμβριο του 2025, αποκαλύπτοντας ότι οι οργανισμοί παγκοσμίως αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 1.900 κυβερνοεπιθέσεις εβδομαδιαίως. Παρότι αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 4% σε σχέση με τον Αύγουστο, αποτελεί αύξηση 1% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι οι κυβερνοαπειλές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά τις περιοδικές διακυμάνσεις.

GenAI: Νέοι κίνδυνοι διαρροής δεδομένων – Ο εκπαιδευτικός τομέας παραμένει ο πιο στοχευμένος

- Advertisement -

Με την αυξανόμενη χρήση της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) σε όλους τους τομείς, η Check Point Research εντόπισε νέους κινδύνους από την υιοθέτηση της τεχνολογίας: 1 στις 54 προτροπές GenAI σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα ενέχει υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων, επηρεάζοντας το 91% των οργανισμών που χρησιμοποιούν τακτικά εργαλεία GenAI. Επιπλέον, το 15% των προτροπών περιείχε δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες, όπως στοιχεία πελατών, ιδιόκτητο κώδικα ή εσωτερικές επικοινωνίες, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρή διακυβέρνηση της AI και μέτρα προστασίας δεδομένων.

Ο εκπαιδευτικός τομέας ήταν για ακόμη έναν μήνα ο πιο στοχευμένος παγκοσμίως, με μέσο όρο 4.175 επιθέσεις εβδομαδιαίως ανά οργανισμό (–3% σε ετήσια βάση). Η συνεχής στόχευση αντανακλά τον ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα και την περιορισμένη χρηματοδότηση για την κυβερνοασφάλεια, καθιστώντας τον εύκολο στόχο για κυβερνοεγκληματίες.

- Advertisement -

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών υπέστη 2.703 επιθέσεις εβδομαδιαίως ανά οργανισμό (+6% ετήσια αύξηση), ενώ οι κυβερνητικοί φορείς κατέγραψαν 2.512 επιθέσεις (–6% ετήσια μείωση).

Η Αφρική ανέφερε τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίων κυβερνοεπιθέσεων ανά οργανισμό (2.902, –10% YoY), ακολουθούμενη από τη Λατινική Αμερική (2.826, +7% YoY) και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (2.668, –10% YoY). Η Ευρώπη κατέγραψε 1.577 επιθέσεις (–1% YoY), ενώ η Βόρεια Αμερική ξεχώρισε με αύξηση 17% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 1.468 επιθέσεις εβδομαδιαίως, λόγω της έντονης αύξησης των περιστατικών ransomware.

Τοπίο απειλών ransomware: Η Βόρεια Αμερική πρωτοστατεί στην αύξηση επιθέσεων

Το ransomware παραμένει μία από τις πιο καταστροφικές και οικονομικά επιζήμιες κυβερνοαπειλές, με 562 δημοσιευμένα περιστατικά παγκοσμίως τον Σεπτέμβριο – αύξηση 46% σε ετήσια βάση. Η Βόρεια Αμερική επηρεάστηκε περισσότερο, με το 54% των περιστατικών, ακολουθούμενη από την Ευρώπη (19%). Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευσαν το 52% όλων των περιστατικών, ακολουθούμενες από τη Νότια Κορέα (5%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (4%).

Ανά κλάδο, οι Κατασκευές και Μηχανική επηρεάστηκαν περισσότερο (11,4%), ακολουθούμενες από τις Επιχειρηματικές Υπηρεσίες (11%) και τη Βιομηχανική Παραγωγή (10,1%). Οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, η Υγεία και τα Καταναλωτικά Αγαθά επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά, δείχνοντας τη διεύρυνση του πεδίου δράσης του ransomware.

Οι κυριότερες ομάδες ransomware ήταν οι Qilin (14,1%), Play (9,3%) και Akira (7,3%). Η Qilin, μία από τις πιο εδραιωμένες ομάδες RaaS (Ransomware-as-a-Service), συνεχίζει να επεκτείνεται επιθετικά, ενώ οι Play και Akira στοχεύουν όλο και περισσότερο κρίσιμους τομείς όπως η βιομηχανία και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας Rust-based κρυπτογράφηση και προηγμένα runtime εργαλεία.

Ο Omer Dembinsky, Data Research Manager στην Check Point Research, δήλωσε:
«Τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι, παρότι ο συνολικός όγκος των επιθέσεων μειώθηκε ελαφρώς, η ένταση και η πολυπλοκότητα των κυβερνοαπειλών αυξάνονται. Το ransomware παραμένει η πιο καταστροφική απειλή, ενώ η εμφάνιση διαρροών δεδομένων μέσω GenAI προσθέτει μια νέα διάσταση κινδύνου για τους οργανισμούς. Οι κυβερνοεγκληματίες θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται κάθε καινοτομία πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούν να προσαρμοστούν οι χρήστες. Η μόνη βιώσιμη άμυνα είναι μια στρατηγική πρόληψης, βασισμένη σε AI σε πραγματικό χρόνο, που εξασφαλίζει προστασία σε δίκτυα, cloud, τερματικά και ταυτότητες. Μόνο έτσι μπορούν οι οργανισμοί να παραμείνουν μπροστά και να προστατεύσουν κρίσιμες λειτουργίες από αμείλικτους αντιπάλους».

Η έκθεση Global Threat Intelligence Report για τον Σεπτέμβριο 2025 και επιπλέον αναλύσεις είναι διαθέσιμες στο ιστολόγιο της Check Point.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Συνεργασία IBM και Anthropic για ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισμικού με έμφαση σε ασφάλεια και διακυβέρνηση

Newsroom 3 -
Η συνεργασία ενσωματώνει το Claude σε επιλεγμένα επιχειρησιακά εργαλεία και προϊόντα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των πελατών της IBM.
Διαβάστε περισσότερα

Netcompany: VERÁ, μια κομβικής σημασίας IT λύση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ανθεκτικότητα

Newsroom 3 -
Η πλατφόρμα παρέχει σε πραγματικό χρόνο προειδοποιήσεις και αναλύσεις για γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε περίπτωση κρίσης
Διαβάστε περισσότερα

Mind The Hack: Άντλησε 2,8 εκατ. ευρώ με στρατηγικό επενδυτή τον όμιλο Deep Capital

Newsroom 3 -
Η επένδυση αναμένεται να επιταχύνει τη μετατροπή της κυβερνοασφάλειας σε συνεχή, αυτοματοποιημένη και AI-powered υπηρεσία
Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky: 400 φορές φθηνότερες πλέον οι υπηρεσίες deepfake

Newsroom 3 -
Πρόκληση η αξιοποίηση της AI ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των επαγγελματιών της ασφάλειας και η αποτελεσματικότητα των αμυντικών μέτρων
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Εξαγόρασε την Aqurance ΑΕ η EY Ελλάδος

Newsroom 3 -
Η Aqurance παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα κλινικού, εμπορικού και ψηφιακού μετασχηματισμού σε εταιρείες του κλάδου υγείας και βιοεπιστημών
Διαβάστε περισσότερα

Πάει για μεγάλες πρωτιές η Eurolife

Newsroom 3 -
Στόχος της Eurobank, να ανεβάσει την παραγωγή της ασφαλιστικής στα 900 εκατομμύρια ευρώ
Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία αύξηση των ασφαλιστηρίων για φυσικές καταστροφές μετά τη νομοθετική υποχρέωση

Newsroom 3 -
Tα πρώτα συμπεράσματα από τη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ δείχνουν την άμεση ανταπόκριση οδηγών και ασφαλιστικών εταιρειών
Διαβάστε περισσότερα

243.899 τα ανασφάλιστα, επίκειται νέος μηχανισμός

Newsroom 3 -
Κάτι φαίνεται να αλλάζει σήμερα, μετά τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων...
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Η κοινωνία χρειάζεται τους ασφαλιστές της

Η νέα πραγματικότητα απαιτεί από τον ασφαλιστή να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο, να εξηγήσει, να ενημερώσει, να εμπνεύσει εμπιστοσύνη
Εκδηλώσεις

Μαρία Δημητριάδη: «Η δύναμή μας είναι η συμμετοχή» – Συνάντηση μελών του ΣΠΑΤΕ την Τετάρτη 15/10 στο ΕΕΑ

Τι επισημαίνει η Πρόεδρος του Συλλόγου για τις συνέργειες ασφαλιστικών-τραπεζών και τον νέο δείκτη υγείας
Υγεία

Επίσημη έναρξη του έργου Air4HEALTH: Καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη με drones

Το έργο στοχεύει στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού σε ασθενείς και ευάλωτες κοινότητες
Θεσμικοί φορείς

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ υπέρ των συλλογικών συμβάσεων – Παρέμβαση για το επίδομα φροντίδας συνταξιούχων με αναπηρία

Οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ αποσκοπούν σε επαρκείς μισθούς, αξιοπρεπή εργασία και αποκατάσταση αδικιών
Θεσμικοί φορείς

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τον διοικητικό μετασχηματισμό της ΥΠΑ

Στους στόχους του Υπουργείου, η «βέλτιστη διαχείριση όλων των ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων»
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.