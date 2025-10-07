19.5 C
Brokers Union: Ανακοινώθηκε επίσημα η ανάληψη καθηκόντων CEO από τον Αναστάσιο Παπαδόπουλο

Newsroom 3

Στελέχη & Μετακινήσεις

Η Brokers Union A.E. ανακοίνωσε την ανάληψη καθηκόντων CEO από τον Αναστάσιο Παπαδόπουλο, από 03.10.2025, όπως έγκαιρα είχε γράψει το IW.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Παπαδόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο, αποδεδειγμένη ηγετική ικανότητα, στρατηγική σκέψη, και εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, στη διαφάνεια και στην τήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης – στοιχεία που η εταιρεία θεωρεί καθοριστικά για την περαιτέρω ανάπτυξη και δυναμική πορεία της. Επισημαίνεται επίσης ότι διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς και έχει επιτύχει στη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η επιλογή του αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή εξέλιξη, καινοτομία και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων, των συνεργατών και των μετόχων.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος δήλωσε:

Με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνω από σήμερα τη θέση του CEO της Brokers Union, μιας εταιρείας με μακρά ιστορία, κύρος και διαχρονική παρουσία στον ασφαλιστικό κλάδο. Σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα της Brokers Union με σεβασμό στο παρελθόν, στην ιστορία του ιδρυτή κ. Βελλιάδη και με τόλμη για το μέλλον.

Η στρατηγική μας θα κινείται στους κάτωθι άξονες:

  • Κερδοφόρα ανάπτυξη με οικονομική σταθερότητα.
  • Αύξηση του μεριδίου αγοράς, μέσα από ποιοτικές υπηρεσίες, τεχνολογικές εφαρμογές και ουσιαστικές σχέσεις με τους συνεργάτες μας.
  • Άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών, ώστε η Brokers Union να είναι η πρώτη τους επιλογή, η εταιρεία που εμπιστεύονται καθημερινά.
  • Και, πάνω απ’ όλα, ένα περιβάλλον εργασίας όπου οι άνθρωποί μας, νιώθουν ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική.

Η Brokers Union δεν είναι απλώς μια ακόμα ασφαλιστική εταιρεία διαμεσολάβησης. Είναι ένας οργανισμός με ισχυρές αξίες, ανθρώπους με εμπειρία και πάθος, και πραγματικές δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα εποχή για την ασφάλιση στην Ελλάδα.

Στόχος μας να αναδείξουμε την εταιρεία μας στην πιο αξιόπιστη επιλογή για τους συνεργάτες, στην πιο σύγχρονη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην αγορά, και σε έναν χώρο εργασίας που οι άνθρωποί του είναι υπερήφανοι που ανήκουν.  

