Μετακινήσεις στην Brokers Union – Αναλαμβάνει CEO ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Ακουγόταν εδώ και καιρό, και σήμερα διέρρευσε ότι ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) στην Brokers Union.

Προηγουμένως, ο κ. Παπαδόπουλος είχε διατελέσει Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών στην ERGO Ασφαλιστική, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο και στην ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρικούς πελάτες.

Η επίσημη ανακοίνωση από την Brokers Union αναμένεται σύντομα, ενώ κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η επιλογή του κ. Παπαδόπουλου υποδηλώνει στόχο ενίσχυσης του στρατηγικού σχεδιασμού και της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου συνεργατών της εταιρείας.