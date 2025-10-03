Athens Riviera Summit 2025: Iδιαίτερη επιτυχία και υψηλές παρουσίες

Tην επίσημη έναρξη των εργασιών της Συνόδου της Αθηναϊκής Ριβιέρας 2025, το οποίο λαμβάνει χώρα στα Αστέρια Γλυφάδας το τριήμερο 1-3 Οκτωβρίου, κήρυξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος, αφού συνεχάρη τη διοργάνωση ως διεθνή πλατφόρμα συνάντησης επενδυτών, εταιρικών ηγετών και κυβερνητικών αξιωματούχων, ανακοίνωσε την πλήρη ενοποίηση του κέντρου υποδοχής στρατηγικών επενδύσεων στο Υπουργείο, δίνοντας έμφαση στη μείωση γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση διαδικασιών.

- Advertisement -

Όπως ανέφερε, μόνο τον τελευταίο χρόνο εγκρίθηκαν 15 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ενώ το Υπουργείο προχωρά σε 12 στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σημείωσε επίσης τα κίνητρα για startups και τις μεγάλες απαλλαγές κόστους R&D για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει απολύτως ανοιχτή σε νέες, σοβαρές επενδύσεις, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της θέση ως πύλης της Ευρώπης προς Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική. Υπενθύμισε ότι την τελευταία πενταετία προσελκύστηκαν ξένες επενδύσεις άνω των 30 δισ. ευρώ και αναφέρθηκε στις 76 στρατηγικές επενδύσεις που υλοποιούνται, ενισχύοντας την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα σε κρίσιμους κλάδους όπως η βιομηχανία, η άμυνα, η ναυπηγική και η φαρμακοβιομηχανία.

- Advertisement -

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr